Dijon : la bonne recette pour être invité à l'inauguration de la Cité de la Gastronomie

Qui veut faire partie des tous premiers visiteurs de la Cité de la Gastronomie de Dijon ? Ce nouvel espace dédié au "repas gastronomique des Français" ouvrira ses portes vendredi 6 mai à 19h. Attention, pour participer à l'inauguration, il faut s'inscrire en ligne.

"Pour un rassemblement de cet ampleur , nous sommes toujours soumis aux règles Vigipirate" précise Jérémie Penquer, directeur de la mission valorisation des grands projets Ville de Dijon. "Il nous faut donc installer des vigiles qui contrôleront les sacs. Ce soir-là, on se limite à une jauge de 5.000 personnes, et il ne pourra y avoir que 2.500 à 3.000 personnes en même temps sur le site. On va donc contrôler les entrées et les sorties."

"En s'inscrivant en ligne, chaque participant recevra un QR code à imprimer ou présenter sur son smartphone."

La carte de la Cité - DR

Un verre gravé et des bouchées à déguster

On peut s'inscrire pour un accès gratuit et profiter des animations sur place. Si on veut trinquer à cet évènement et le fêter comme il se doit, le pass inaugural coûte 21 euros pour un adulte, 10 euros pour les enfants de 4 à 12 ans. Il donne droit à un verre à pied gravé avec dégustation de vins ou autre boissons et 5 bouchées salées et sucrées conçues par de grands chefs. "On a envie que les gens découvrent et goûtent la Cité en déambulant, dans un esprit Saint Vincent-Tournante" précise Jérémie Penquer.

Demandez le programme ! - DR

" Les détenteurs du pass pourront choisir – dans la limite, pour le « pass adulte », de 5 bouchées dont une sucrée, accompagnées de deux dégustations de vin - tout en déambulant dans la Cité avec accès à l’intégralité des espaces d’expositions. Vous pourrez ainsi retrouver les créations des chefs Éric Pras (Maison Lameloise à Chagny), David Zuddas (DZ’envies à Dijon), Patrick Bertron (Restaurant La Côte-d’Or à Saulieu), Romuald Fassenet (Château Mont Joly à Dole), Christophe Quéant (Le Carmin à Beaune), Christophe Roure (Le Neuvième Art à Lyon) et bien d’autres encore qui vous seront précisés au fil de stands spécialement dressés pour l’occasion. Au menu notamment* : des Croustillants de pied de cochon en gribiche, de la Truite du Jura marinée à l’ail des ours, du Bœuf de Charolles et ses navets de printemps confit Vougeot ou encore du paleron de Bœuf Bourguignon. Sans oublier, au titre de la bouchée sucrée, des desserts magnifiant le fruit et le chocolat"

On pourra aussi profiter de 4 espaces d'expositions que l'on vous présente en avant-première ici !