Dijon : la boutique solidaire du Secours populaire a rouvert

Un petit événement pour pas mal de dijonnais... La boutique solidaire du Secours populaire 3 rue Poncelet dans le quartier du Drapeau à Dijon a rouvert depuis le mercredi 28 avril 2021. Une ouverture trois jours par semaine : les lundi, mercredi et vendredi de 9h30 à 16h30 non-stop avec une affluence qui ne cesse de croitre se félicite le "Secours pop" sur son site internet. Parmi les nouveauté, un rayon brocante.

Je ne pensais pas que la réouverture était si attendue du public

Jean-Paul Hesse, ancien maire de Plombières-lès-Dijon fait partie des bénévoles mobilisés pour approvisionner les rayons et assurer le contact avec la clientèle. Il explique que cette réouverture était très attendue. "Un certain nombre de personnes venaient nous voir et voyant qu'on rangeait des affaires nous demandaient quand est-ce que ça allait rouvrir. On sentait que c'était très attendu. Je ne pensais pas que c'était à ce point là".

Sur place tout un tas d'objets très utiles mais aussi des objets décoratifs comme dans le nouvel espace brocante © Radio France - Thomas Nougaillon

Jean-Paul Hesse se dit surpris du succès de cette boutique pas comme les autres Copier

Des achats de nécessité mais également des achats plaisir

Concernant les produits achetés dans cette boutique, c'est assez varié. "Vous avez des achats de nécessité : vêtements, chaussures" mais pas seulement puisque le bénévole à l'oeil affûté a aussi remarqué que certains clients réalisent également ce qu'il nomme "des achats plaisir". "C'est grâce à notre brocante où l'on trouve de beaux objets pouvant faire l'objet de cadeaux. Si vous n'êtes pas trop argentés vous pouvez tout de même faire des petits présents pour votre famille par exemple".

Cette dame projette d'acheter une paire de chaussures pour sa fille, reste à régler le délicat problème de la taille ! © Radio France - Thomas Nougaillon

Pierre devait se payer une paire de chaussures de sécurité ! Copier

Je vais acheter une paire de chaussures de sécurité pour le boulot

Pierre, 48 ans de Dijon, un client explique qu'il habite à côté de cette boutique, au début il est venu en voisin, par curiosité avant de se laisser prendre au jeu. "Un jour avec ma femme on a décidé de venir faire un saut. Maintenant c'est vrai que j'aime bien venir faire mon petit tour. Là je vais acheter une paire de chaussures de sécurité pour le boulot, 10 euros, au lieu de 50 habituellement, ça vaut le coup et puis ça permet de faire travailler le Secours populaire".

Christine Laborier, responsable de la boutique est l'invitée de la Nouvelle éco de France Bleu Bourgogne ce lundi matin © Radio France - Thomas Nougaillon

Tournée générale de... thé !

Dans cet espace solidaire vous trouverez des vêtements neufs et d'occasion ou encore des produits culturels à petits prix. Et preuve de l'enthousiasme de certains dijonnais, le jour de la réouverture des personnes aidées ont offert le thé à toute l’équipe de la boutique !

Christine Laborier, responsable de la boutique du Secours populaire de Dijon Copier

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Ce lundi 3 mai 2021 retrouvez l'interview de Christine Laborier, responsable de cette boutique du Secours populaire. Vous l'entendrez à la radio (98.3 ou 103.7) à 7H15 ou bien en cliquant sur le lien ci dessus.