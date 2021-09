Dijon : la CGT réclame la reprise de la Chocolaterie de Bourgogne

La chocolaterie de Bourgogne a fermé ses portes en mars dernier, mais la CGT demande aujourd'hui à la ville de Dijon de se saisir du dossier et de trouver un repreneur pour cette entreprise.

Un coup de force et une action surprise de la CGT. Ce vendredi 24 septembre, peu avant midi des militants sont allés accrocher des banderoles sur la tour Philippe le Bon qui domine l'hôtel de ville. Ils demandent à la municipalité de se saisir du dossier de la Chocolaterie de Bourgogne et de trouver un repreneur pour cette entreprise qui a cessé de produire depuis mars dernier.

"Il y a encore des machines sur place" assure Anita Binacchi, militante CGT et ex-employée de la chocolaterie. "Des personnes sont encore en charge de veiller au bon entretien des locaux, donc c'est possible. Il faut aller vite avant que tout ne disparaisse. On avait envoyé un courrier à François Rebsamen (le maire de Dijon NDLR) pour qu'il se penche sur la question.. mais notre demande est restée sans réponse, alors nous voilà."

La banderole fait référence à une promesse de "maintenir la chocolaterie" © Radio France - Olivier Estran

La quarantaine de militants CGT en chasuble rouge ne sont pas d'ex-employés de la société, mais des syndicalistes venus donner un coup de main et distribuer des tracts aux passants. "La chocolaterie de Bourgogne a été racheté en 2018 par le groupe espagnol Lacasa" rappelle Maria Da Rocha, une ex-salariées licenciée à l'époque. "120 personnes ont alors été mises à la porte. Il restait alors 60 employés. Depuis février dernier et l'annonce de la fermeture du site , vous comprenez bien qu'ils sont allés voir ailleurs, mais je suis sûre que certains sont prêts à retrouver leurs machines."

Les militants devant l'hotel de ville de Dijon © Radio France - Olivier Estran

"La disparition de la Chocolaterie, c'est sûr que cela fait quelque chose" assure Yolande, une des passantes qui saisit un tract "Tout le monde connait ou a connu les fameux escargots au chocolat, ca va manquer ! "

Une délégation de la CGT a été reçue par des élus de la ville.