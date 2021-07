Dijon : La droguerie Vieillard, emblématique boutique du centre-ville, tire le rideau

C'est la fin, pour l'un des plus anciens commerces du centre-ville de Dijon. La droguerie Vieillard, rue des Godrans, était là depuis 1914, avec sa grande devanture vintage. Le gérant prend sa retraite, et pour l'instant, on ne sait pas encore quelle boutique s'installera à la place de cette boutique historique.

"On y trouvait de tout !"

Pour les habitués, c'est un choc. Beaucoup s'arrête devant la vitrine, désormais recouverte de peinture blanche. "Ça fait des années qu'ils sont là, ça fait drôle de les voir fermer, regrette Maryse. Je ne suis pas à Dijon depuis longtemps, mais tout le monde me disait : si t'as besoin de quelque chose, va chez Vieillard, tu vas trouver !"

D'autres y allaient pour acheter leur eau de Cologne favorite, de la peinture, des graines pour le jardin, des produits d'entretien... "On y trouvait de tout ! Toutes ces petites choses qu'on ne trouve pas ailleurs, raconte Jean-Louis. Maintenant, il va falloir prendre la voiture et aller dans les centres commerciaux..." C'était aussi toute une ambiance. "Les employés avaient une blouse de travail, rigole Véronique. Ils connaissaient leurs produits sur le bout des doigts, alors que c'était une vraie caverne d'Ali Baba ! On avait un vrai conseil, qu'on n'aura plus dans les grandes surfaces."

Incertitude sur la suite

À deux pas, on trouve une autre boutique historique : la chapellerie Bruyas. Murielle Mignot y travaille depuis 25 ans, et connaît ses voisins depuis autant de temps. "Ça va faire un grand vide dans la rue, soupire-t-elle. Ils étaient hyper compétents, toujours là pour nous dépanner. C'était une entreprise familiale, une des plus grandes figures de Dijon."

Un modèle d'entreprise qui ressemble à celui de la chapellerie, ce qui l'inquiète. "Aujourd'hui, les commerces comme ça ne trouvent pas de repreneurs et tournent la page... J'espère que ce n'est pas une chaîne, ou un fast-food, qui va s'installer à sa place." La boutique aurait été rachetée par un investisseur, selon les commerçants de la rue. Pour l'instant, on ne sait pas par quoi elle sera remplacée.