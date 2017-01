A Dijon, les acteurs de la Solidarité réunis en Congrès, veulent interroger les candidats à la présidentielle

La Fédération nationale des acteurs de la solidarité (FNARS) tient son Congrès national à Dijon jusqu'au 13 janvier. Elle a invité tous les candidats à la présidentielle, sauf le FN, pour les interroger sur leurs positions en matière de lutte contre la pauvreté et l'exclusion.

Dijon capitale de la solidarité jusqu'à vendredi avec le Congrès national de la FNARS. La Fédération nationale des acteurs de la solidarité a convié pour ce rendez-vous annuel, tous les candidats ou leurs représentants à la prochaine élection présidentielle. La FNARS veut leur soumettre ses propositions en matière de lutte contre l'exclusion et la pauvreté.

De nombreux politiques présents vendredi

L'ancien Premier ministre, candidat à la primaire, Manuel Valls mais aussi Vincent Peillon, ancien ministre de l'Éducation nationale et également candidat au scrutin de la Belle Alliance Populaire, devraient se croiser ce vendredi au Congrès.

La FNARS a déjà présenté ses propositions, une cinquantaine au total, parmi lesquelles on trouve le "revenu minimum décent" de 850 euros par mois,versé sous conditions de ressources. Son président, Louis Gallois, a estimé le coût de cette mesure à 30 milliards d'euros.

Louis Gallois, le président de la FNARS, lors du Congrès national à Dijon © Radio France - Thomas Nougailllon

"L'objectif c'est d'interroger les politiques sur leur investissement en matière de solidarité." - Louis Gallois, président de la FNARS

Plus de 1000 participants sont attendus jusqu'à demain soir à Dijon, pour participer aux nombreuses tables rondes et autres ateliers. Avec une place importante faite aux différents acteurs de l'économie sociale et solidaire dans le Village des Initiatives, qui compte une cinquantaine de stands.