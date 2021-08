Dijon : la fromagerie Delin donne son nom à une tribune du DFCO

Si vous allez encourager les Rouges dans leur aventure en Ligue 2, vous pourrez vous asseoir dans la tribune de la Fromagerie Delin. Pour la première fois de son histoire, la société de Gilly-lès-Citeaux donne son nom à une travée du stade.

Cela fait 25 ans que cette entreprise sponsorise les Basketteurs de la JDA. Elle a déjà posé des panneaux publicitaires au stade Gaston Gerard, mais c'est la première fois qu'elle s'offre une tribune. On ne sait pas combien la fromagerie a déboursé pour cette opération, Philippe Delin, le patron de l'entreprise préfère ne pas dévoiler le montant négocié mais la descente du club en Ligue 2 ne l'a pas freiné :

"Au contraire, si ça peut permettre au club de remonter, tant mieux. Dijon ne peut pas non plus être un grand club national, il est déjà descendu puis remonté, alors il faut être derrière. On ne peut pas mesurer les retombées de ce genre de contrat, mais moi je pars du principe que si on ne fait rien , il n y aura pas de retombées. Moi j'estime que ma fromagerie est à un niveau qui peut aider le club, et avoir une tribune a son nom ça fait plaisir !"

Un chiffre d'affaires en hausse de 30%, du jamais vu pour la fromagerie Delin

La Fromagerie Delin emploie 90 personnes et elle se porte très bien en ce moment avec un chiffre d'affaires en hausse de 30% sur ce premier semestre 2021. "On a pu rebondir après la crise sanitaire" observe Philippe Delin. "Evidemment, on perdu avec la fermeture des restaurants et sur nos yaourts consommés dans les cantines scolaires, mais on a mis en place des livraisons à domicile et ouvert un nouveau point de vente pour les particuliers. On est en pleine expansion. On a fait 30% de chiffres d'affaire en plus en début d'année. Moi même je n'en reviens pas ! L'export marche très bien. On arrive maintenant à vendre en Australie et en Chine, et ces marchés sont demandeurs avec une demande qui double ou triple cette année !"

La fromagerie Delin aide aussi des clubs amateurs comme le club de Rugby de Nuits-Saint-Georges ou le club de foot de Vougeot. On le rappelle , le prochain match du DFCO à domicile, c'est ce samedi à 19H avec la réception de Rodez et ce sera à vivre en direct sur France Bleu Bourgogne.