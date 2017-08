Immobilier : à Dijon, l'ancien ne trouve pas preneur

Ecoquartiers, rénovations de friches... A Dijon, la construction a le vent en poupe. La ville veut créer 1000 logements par an. Mais si le marché du neuf se porte bien, ce n'est pas le cas des biens plus anciens. Nombre de propriétaires ont du mal à trouver un acheteur. Pourquoi ?

Selon Jean Perrin, le président de l'UNPI, l'union nationale des propriétaires immobiliers, ces difficultés s'expliquent de plusieurs manières. D'abord, le prix :

"Aujourd'hui, on voit des candidats à l'achat qui font des offres 40%, 50% inférieures au prix affiché."

"Celui qui se prive pour acheter veut être bien dans son logement"'

En fait, les aspirants propriétaires sont devenus plus exigeants.. Surtout grâce à internet.

"Grâce au web, ils peuvent faire une pré-visite : examiner le bien sous toutes les coutures, regarder les photos, le quartier. Ils sont davantage dans la qualité de vie. Aujourd'hui, celui que se prive pour acheter un logement a envie d'être bien dedans."

Et puis un nouveau critère est à prendre en compte : la consommation d'énergie.

"Les candidats acheteurs réfléchissent à plus long terme, ils se disent : "Si demain, je ne veux pas que mon logement soit trop énergivore, j'ai peut -être intérêt à prendre du neuf plutôt que de prendre de l'ancien et de risquer des travaux."

C'est tout le problème de Marie : ses parents essaient de vendre leur maison rurale à Nolay, à une heure de Dijon.. Sauf que : "Le chauffage est électrique, sur une surface assez importante. Ce n'est pas forcément le mieux à l'heure actuelle", reconnaît Marie.

300 vues... mais 0 visite

Combiné à l'éloignement géographique, en 1 mois, l'annonce web n'a rien donné.

"Pour le moment, ça ne donne rien. 300 personnes ont vu l'offre, mais personne ne s'est manifesté pour négocier le prix.. Ou même ne serait-ce que visiter la maison."

Et ils risquent d'attendre encore un moment : autour de Dijon, les délais de vente s'allongent d'année en année. Compter de 6 mois, pour les plus chanceux, à 3 ans... Voire plus.