Dijon : La Poste Mansard rouvre ce mardi avec un tout nouveau concept "spécial jeunes"

Tout nouveau, tout beau... En Côte-d'Or, la Poste rouvre son agence Dijon-Mansard ce mardi après plus de deux mois de travaux. Entièrement rénové et modernisé pour 480 000 euros ce bureau de poste new-look a pour vocation de séduire les jeunes.

La Poste de Dijon-Mansard rouvre enfin ce mardi 22 décembre 2020 après plus de deux mois de travaux. Près d'un demi million d'euro a été investi par le groupe public pour développer un concept destiné à séduire les jeunes de 15 à 30. Il faut dire que ce bureau est situé juste à côté de l'Université de Bourgogne et de ses 30 000 étudiants.

Table connectée et espace de coworking

A l'intérieur la clientèle trouvera de nouveaux services : une table connectée avec des prises USB où l'on peut se poser gratuitement toute la journée avec son ordinateur pour travailler ou encore une borne multiservices à écran tactile mais ce n'est pas tout explique Jean-Luc Faivre, directeur des projets au groupe La Poste pour la Bourgogne.

Jean-Luc Faivre devant un bout de la table connectée © Radio France - Thomas Nougaillon

Fini de cacher ses clés sous le tapis pour prêter son appart à un pote ! Ce meuble permet de stocker ses clés et de les prêter à un ami ou des personnes à qui l'on souhaite sous-louer un bien. © Radio France - Thomas Nougaillon

Du wifi et du café

"On peut passer son code de la route dans cette agence, on a aussi ce que l'on appelle un 'déposer-retirer' ses clés pour pouvoir faire de la collocation avec son appartement, on peut aussi aider les jeunes à ouvrir un compte ou trouver un stage. _Mais on trouve aussi ici un espace de coworking où ils pourront se réunir avec du wifi et du café pour 7 euros de l'heure_, on a également la table connectée où ils peuvent venir tranquillement se brancher, le tout dans un esprit lounge."

Sur cette tablette tactile XXL des start-up, partenaires de La Poste proposent divers services, on peut trouver des offres d'emplois ou de stage et même envoyer un selfie sous forme de carte postale ! © Radio France - Thomas Nougaillon

Un nouveau concept très rare en France

Le bureau de Poste Mansard fait toujours 230 mètres carrés mais il a donc été entièrement repensé. Ce nouveau concept a été lancé il y a un an au plan national il est baptisé "format jeunes". Sept bureaux de Poste de ce genre existent en France, Dijon Mansard est le 8e, le 1er en Bourgogne-Franche-Comté. Le but : séduire de nouveau la clientèle et notamment les jeunes moins nombreux dans les bureaux de Poste depuis l'arrivée de la Covid-19 explique encore Jean-Luc Faivre.

Les étudiants très représentés dans ce bureau

"Avant il y avait à peu près 250 à 300 personnes par jour qui fréquentaient ce bureau, _dont 50% de moins de 25 ans_, des étudiants notamment. Le contexte fait qu'on les a un peu perdu en ce moment mais on espère bien les récupérer dès janvier et on espère également faire venir encore plus de monde et dépasser les 300 personnes par jour".

La Poste continue de dépoussiérer son image

A côté de ce "format jeunes", la Poste en quête de modernisation, est en train de développer au plan national les "formats touristiques" ou encore les "formats voyageurs" qu'on trouve dans les aéroports ou les gares. Concept voué à capter une clientèle de proximité en s'adaptant à ses attentes supposées.

