Dijon : la tour à énergie positive du quartier de l'Arsenal sera livrée début 2023

Pour le moment, dans le quartier de l'Arsenal à Dijon, juste à côté de la Minoterie et en face de l'arrêt de tram "Jaurès", il n'y a qu'un énorme trou. C'est là que la future tour à énergie positive Elithis va se construire.

Une tour de 56 mètres de haut, l'équivalent de 16 étages, "un bâtiment élancé, moderne avec un diamant en son sommet, comme une sorte de coiffe" explique Thierry Bièvre, le président fondateur du groupe dijonnais Elithis. "C'est ce qu'on appelle le coeur social, un lieu d'échange et de partage offert à tous les habitants qui y résideront".

Site de construction de la future tour Elithis, dans le quartier de l'Arsenal à Dijon © Radio France - Annelaure Labalette

Une tour qui produit plus qu'elle ne consomme

C'est bel et bien ça la particularité de cette tour. Elle va produire de l'électricité grâce à des panneaux photovoltaïques dissimulés partout sur sa façade et c'est cette électricité qui va être soit revendue, soit réemployée au sein même des 59 logements. "C'est ce qui va permettre aux habitants de gommer leur facture d'énergie" assure Thierry Bièvre.

La majorité des logements qui composeront cette tour seront des logements à loyer modéré.

Il y a 3 ans, une tour similaire, elle aussi à énergie positive a été construite par la société Elithis à Strasbourg. Et d'après les statistiques énergétiques effectuées "on a 6 ménages sur 10 qui ont une facture énergétique qui est de moins 36 euros en moyenne, c'est à dire que si on fait la balance des dépenses énergétiques et des recettes, les locataires ont une recette de 36 euros" confie Thierry Bièvre.

Modélisation de la future tour à énergie positive dans le quartier de l'Arsenal à Dijon © Radio France - Annelaure Labalette

Le chantier de la future tour à énergie positive près de la Minoterie à Dijon © Radio France - Annelaure Labalette

La livraison de la tour Elithis de Dijon est prévue pour le premier trimestre 2023.