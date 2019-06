Dijon : le crédit municipal fonctionne encore à l'ère d'internet

Dijon, France

Depuis quelques années au crédit municipal de Dijon, on voit arriver des bouteilles de vin, des voitures de collection, des sacs à main de luxe : signe que le public a tendance à se rajeunir. La moyenne d'âge des clients est même de 51 ans d'après le directeur de l'établissement public de prêt sur gage. Le crédit municipal bénéficie d'une image sérieuse, ce qui met en confiance celles et ceux qui ont besoin d'argent. L'établissement organisait samedi une journée portes ouvertes avec des expertises gratuites pour faire connaître ses activités.

Ici, pas de conditions de ressources pour se faire prêter de l'argent. N'importe qui peut venir déposer un objet de valeur en échange de liquidités. On peut aussi mettre des objets en vente aux enchères. Mais à l'ère d'internet, pourquoi les clients se tournent vers cette institution vieille de près d'un siècle ? "On est en confiance ici avec un commissaire priseur, témoigne Georges, qui est venu faire expertiser une statue. Sur internet, il y a sûrement des gens honnêtes, mais quand on ne s'y connaît pas, c'est quand même plus risqué."

D'autant que les commissaires priseurs sont payés en fonction de prix de vente de l'objet, ils n'ont donc aucun intérêt à sous-évaluer ce qu'ils doivent expertiser.

Et si les clients avaient l'habitude de déposer des vieux bijoux de famille ou des objets d'arts, les activités se diversifient. "Depuis un an, _on expertise aussi les bouteilles de vin,_explique Grégoire Asselineau, le directeur général du crédit municipal de Dijon. Nos deux nouveautés, c'est le vin et les véhicules de collection. C'est à la fois une manière d'avoir un peu d'argent et de stocker sa collection."