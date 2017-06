À Dijon, le mécanicien vient réparer votre voiture à la maison

Une panne, une révision à faire dans votre jardin ? Il existe un nouveau concept en Côte-d'Or : le mécanicien itinérant.

On connaissait les "food trucks", ces camions restaurants qui se développent depuis quelques années, voici venu un petit nouveau: le "camion garage"... A Dijon, Jérémy Bellissens, 27 ans, un mécanicien professionnel vous propose de dépanner votre voiture à domicile, sur votre parking.

Pas encore d'employés et une camionnette bourrée de matériel

Jérémy Bellissens change vos pneumatiques et procède à l'entretien et aux réparations les plus courantes sur vos véhicules. Il peut également faire du diagnostic électronique toutes marques. Si les dégâts sont trop importants, il peut bien sûr emmener votre véhicule dans un garage avec lequel il a passé un partenariat. Ce mécanicien est 100% itinérant, 100% indépendant. Pas de loyers, pas de frais. C'est ce qui lui permet de proposer des tarifs 15% moins cher que chez votre garagiste habituel.

Thomas Nougaillon en pleine interview avec Jérémy Bellissens de "JFB Meca". - DR

Un investissement de 30.000 euros de départ

Pour développer son activité Jérémy Belissens a du investir 30 000 euros pour acheter son camion, faire le flocage, acheter du matériel et faire sa publicité. Sa camionnette est bien remplie : machine à pneu, équilibreuse, des outils pour la petite mécanique... L'artisan a aussi une page Facebook et voudrait créer une franchise : d'autres camions "JFB méca" pourraient alors tourner dans l'agglomération dijonnaise.

Jérémy Belissens n'est pas seul sur ce créneau de la réparation à domicile, un autre mécano propose également ses services sur le Grand Dijon. C'est Matthieu Pessey patron de la société Best'Oil. Les deux hommes qui se connaissent se considérent plutôt comme des partenaires que comme des concurrents.