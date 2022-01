Dijon : le restaurant adapté "Les Délices Bleus" lance une campagne de financement participatif sur internet

Le café restaurant "Les Délices Bleus" va bientôt ouvrir en plein en lieu et place du bar le "Granjib" rue des Godrans à Dijon. Sa particularité, il emploiera de jeunes autistes. Avant son ouverture, l'établissement lance une campagne de crowfunding pour financer les derniers travaux.

La nouvelle enseigne va bientôt ouvrir en plein centre ville de Dijon en lieu et place du bar le "Granjib" dont les propriétaires sont partis en retraite. Le restaurant "Les délices bleus" va prendre la suite au 49 rue des Godrans dans quelques jours après des travaux de transformations. Ce nouvel établissement proposera des repas à consommer sur place et à emporter, tous faits "maison" à base de produits locaux. Sa particularité, il emploiera de jeunes autistes, encadrés par trois personnes, dont Delphine Jeauneau, la future gérante des "Délices bleus". Invitée de la nouvelle éco en octobre dernier, sa gérante Delphine Jeauneau, avait expliqué qu'elle lancerait une campagne de financement participatif en janvier. C'est désormais chose faite.

Le logo du restaurant "Les Délices Bleus" © Radio France - Christophe Tourné

A quoi va servir l'argent récolté?

Cette campagne de crowfunding va servir à financer du matériel nécessaire en cuisine, par exemple un lave vaisselle à capot beaucoup plus pratique et beaucoup plus simple d'utilisation pour les jeunes, ce qui leur évite qu'ils se fassent mal au dos en portant des lourds paniers de vaisselle quand ils sont remplis, mais aussi pour décorer le restaurant. Ce matériel sera spécifiquement utilisés par les jeunes autistes employés dans le commerce. L'objecti,, c'est de récolter 10 000 euros en l'espace de 35 jours.