Dijon : le restaurant "Les délices bleus" souffle sa première bougie avec quelques difficultés

***"*Les Délices bleus" Bonjour !" "C'est noté pour moi, donc pour demain à 12 h pour quatre personnes."

Chloé raccroche le téléphone du restaurant après enregistré la réservation. C'est plutôt classique dans un restaurant. Ce qui l'est moins, en revanche, c'est en cuisine qu'on le découvre. Car la raison d'être des "Délices bleus" , c'est d'offrir un vrai travail et une vie sociale à deux jeunes autistes. En un an, Delphine Jeauneau, la créatrice et gérante du restaurant, en a constaté les bienfaits.

Delphine Jeauneau (à gauche), un jeune employé (au centre) et Chloé (à droite) dans le restaurant "les Délices Bleus" à Dijon © Radio France - Christophe Tourné

"Le travail dans le restaurant a changé leur vie" - Delphine Jeauneau, créatrice du restaurant "les Délices Bleus" à Dijon

***"*Côté positif, il y a plein de choses parce qu'on a nos deux jeunes salariés qui progressent à leur rythme mais qui progressent. On a des super retours au niveau de la cuisine. On a une clientèle fidélisée, on a un bon bouche à oreille, des jeunes qui s'épanouissent parce qu'ils sont et font comme tout le monde. Ils ont un emploi du temps, ils se lèvent le matin, ils sont utiles, ils ont un travail. Ils ont énormément progressé du côté de leurs relations avec les autres, ça a changé leur vie." explique Delphine Jeauneau.

Ce développement de la relation à l'autre et de la communication, on en a rapidement la preuve en tendant le micro de France Bleu Bourgogne à l'un de ces jeunes employés autistes. Loin de se bloquer, il nous explique son travail du jour.

***"*Aujourd'hui, j'ai fait un flan et là, je suis en train de faire un fondant au chocolat. C'est ce que j'ai fait ce matin. Les deux recettes, je les connaissais déjà car la pâtisserie, j'ai toujours aimé faire ça, depuis tout petit, surtout des gâteaux au chocolat." précise le jeune employé.

Encadrés mais efficaces en cuisine

Ces jeunes autistes nécessitent tout de même qu'on les encadre en permanence. Et ça, c'est le rôle de Julien, le chef cuisinier.

***"*Ça se passe plutôt bien. Tout le monde prend ses marques. Ça fait un an qu'on travaille tous ensemble. Ils sont en train de faire les tâches qu'on leur attribue, soit la pâtisserie, soit les entrées. Ça dépend des jours d'espacement. Ils arrivent à avoir une autonomie. Après, faut les accompagner quand il y a des tâches qu'ils n'arrivent pas à réaliser seuls. Je suis là pour leur expliquer la marche à suivre et ça se fait." s'enthousiasme le jeune chef des Délices bleus.

Julien, le Chef cuisinier des "Délices Bleus" encadre les jeunes employés autistes © Radio France - Christophe Tourné

"On a l'impression de prendre part à quelque chose en plus" - Aude, une cliente du restaurant "Les Délices Bleus".

Tout se passe aussi très bien en salle où des clientes croisées dans le restaurant expliquent revenir avec plaisir.

***"*Dès que je viens au marché, le mardi, je viens boire mon café ici parce que je trouve que c'est un endroit qui est super agréable. On se sent un peu en famille ici." reconnait Claudine. Aude, une autre cliente régulière du restaurant, ajoute qu'elle y mange très bien, de beaux produits bien cuisinés, sans avoir quoique ce soit à redire. "C'est vraiment une formule parfaite. On a l'impression de prendre part à quelque chose en plus, donc c'est vraiment toujours un bonheur." ajoute Aude

Le restaurant "les Délices Bleus" a besoin d'étoffer sa clientèle

Tout n'est pas rose pour autant. Le restaurant Les Délices bleus a besoin d'élargir sa clientèle pour être viable. C'est pour cette raison qu'il est désormais ouvert trois soirs par semaine, explique sa gérante.

***"*Au niveau des objectifs, on ne les a pas atteints. On n'a pas fait notre chiffre d'affaires escompté sur la première année parce qu'on a beaucoup de charges, parce que la situation économique fait aussi que les gens consomment moins. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Du coup, on a élargi nos horaires d'ouverture. On ouvre désormais trois soirs par semaine, les jeudis, vendredis et samedis soir. C'est vrai que notre clientèle n'a pas l'habitude qu'on soit ouvert le soir. De plus les gens ne le savent pas forcément. Il faut encore qu'on arrive à faire décoller ces soirées pour justement faire plus de chiffre et que ce projet perdure." reconnait Delphine Jeauneau.

Le restaurant "Les Délices bleus" a donc besoin de vous pour poursuivre l'aventure. Il propose aussi des plats à emporter et publie ses menus renouvelés sur son compte Instagram et sa page Facebook . A vous donc de goûter et d'apprécier les différences avant qu'il ne soit trop tard.

Une convention de partenariat pour former d'autres jeunes autistes ?

Le paradoxe du restaurant "Les Délices Bleus", c'est que malgré son rôle indéniable d'intégration pour les jeunes autistes, il ne bénéficie d'aucune subvention à cause de son statut d'entreprise. Pour améliorer le chiffre d'affaires, outre l'élargissement de sa clientèle visé avec les ouvertures le soir en fin de semaine, sa gérante est également en négociation avec des institutions pour passer des conventions de partenariat pour des stages longue durée.

***"*On va mettre en place une convention de partenariat avec une institution qui accueille des jeunes en situation de handicap pour accueillir de nouveaux jeunes autistes pour un stage longue durée, ou un apprentissage pendant six mois ou un an au sein des "Délices bleus" pour leur apprendre le métier de la restauration. Et puis, cette institution mettrait aussi à disposition des éducateurs qui suivraient la progression de ces jeunes. En même temps, c'était l'objectif de former un maximum de jeunes, de donner une chance à ces jeunes de les remettre en "confiance en soi", parce que c'est là dessus que ça pêche aussi. On accueille souvent des jeunes qui, justement, se sentent un peu perdus, ne savent pas quoi faire et qui ont souvent vécu de l'exclusion, des choses comme ça. Cela va représenter un petit peu plus de travail pour que nous les accompagnions, mais en même temps, ça va être des jeunes supplémentaires qu'on va pouvoir aider." plaide Delphine Jeauneau.

Les "Délices Bleus", c'est aussi un bar où l'on peut déguster des viennoiseries © Radio France - Christophe Tourné

Contact : Les Délices Bleus, 49 rue des Godrans - Tel : 03.45.83.66.29