Dijon : le spécialiste de la publicité visuelle AVS Communication affiche une belle santé

On voit ses réalisations un peu partout. Sur le tram dijonnais, sur les vitrines des magasins, dans les entreprises pour la signalétique, AVS Communication gère aussi la publicité visuelle au stade Gaston Gérard à Dijon. C'est là que joue régulièrement le DFCO, mais c'est aussi là que débute ce lundi 29 mai 2023, le tournage d'une nouvelle série pour canal +. Qu'est-ce que cela implique pour cette société qui avait beaucoup souffert pendant la crise sanitaire et qui se porte beaucoup mieux aujourd'hui ? Entretien avec Arthur Deballon, le patron d'AVS Communication.

Arthur Deballon, dirigeant d'AVS Communication © Radio France - France Bleu Bourgogne

France Bleu Bourgogne : Quand on parle signalétique, ça veut dire quoi exactement ?

Arthur Deballon : La signalétique, c'est l'impression grand format. C'est rendre visibles les marques, les entreprises, quelles qu'elles soient, sur leur vitrine, leur voiture, la devanture, exactement.

Vous avez décroché un contrat avec Canal Plus pour les besoins d'un tournage d'une série, entre autre au stade Gaston Gérard. Vous pouvez nous en dire plus ?

Pas beaucoup finalement, puisque on va travailler pour une boîte de production qui nous fait confiance pour des décors de cette série qui est tournée à partir de ce jeudi matin sur Dijon. C'est difficile de communiquer sur le sujet, mais c'est un beau dossier qui a un beau rebond après une période compliquée pour nous.

Ça va mettre un peu de beurre dans les épinards ?

Effectivement, mais aussi pour la ville et la métropole, avec les retombées économiques, je l'imagine en tout cas. Et puis chez nous, il y a un beau dossier, une belle reprise qui s'amorce maintenant depuis janvier.

Le stade Gaston Gérard, le DFCO font partie de vos clients historiques, mais vous intervenez dans de nombreux secteurs professionnels ?

Oui, et notre activité, notre actualité, c'est essentiellement avec les professionnels. Il y a quelques jours, pour l'Opéra de Dijon et le lancement de saison sur le Grand Théâtre, on a réalisé une installation un peu inédite avec des grandes bâches tendues entre les colonnes. Tout ça dans un contexte qui est souvent lié effectivement aux autorisations, y compris légales. L'architecte des Bâtiments de France, aux contraintes de budget ou contraintes de délais, C'est ça notre métier.

Les bâches réalisées par OVS pour la façade de l'Opéra de Dijon © Radio France - AVS Communication

Vous revenez d'assez loin. La crise sanitaire a été vraiment une période noire pour vous, avec un arrêt total de l'activité ?

Effectivement, ça a commencé ce fameux samedi, 15 h où tous les événements s'arrêtent. Le Salon de l'agriculture, on s'en souvient presque pas, mais qui doit fermer ses portes un peu plus tôt que prévu. Et puis, la dégringolade absolue. On a eu un retour d'un peu d'activité avec la signalétique Covid et puis il y a eu une période de trou d'air. Mais c'est effectivement reparti depuis.

Aujourd'hui, vous allez mieux, vous investissez même ?

On a réinvesti dans de nouvelles machines dont une machine à découper grâce au soutien du plan France Relance du gouvernement. On a eu des embauches aussi et c'est peut être ça le plus beau de l'histoire, ce retour à l'emploi.

Vous avez aussi augmenté les salaires pour faire face à l'inflation ?

On suit l'actualité et ce qui se passe autour de nous. Donc oui, il fallait bouger et on l'a fait au niveau des salaires. C'est important d'accompagner ses collaborateurs.

La signalétique n'échappe pas à l'inflation ni à la transition écologique. Est ce que vous arrivez à avancer dans ces domaines ?

On tente d'avancer avec cette problématique qui sont aussi les délais. Est ce qu'on peut faire ce qu'on veut dans des délais contraints et est ce qu'on réussit à obtenir des matières premières ? Est ce qu'on peut les recycler ? Que devient le produit à la fin de l'histoire ? On pense aux bâches de l'Opéra de Dijon. On est en train de travailler sur le recyclage.

Maintenant, on ne sauve encore pas des vies avec les produits qu'on fabrique, mais on tente effectivement d'y travailler. Et puis notre démarche RSE d'entreprise aussi, l'alimentation du bâtiment en énergie verte, des démarches internes aussi font qu'on tente d'agir sur ce sujet.

On vous souhaite quoi pour la suite de l'année 2023 ?

Une bonne activité bien sûr mais un petit peu de délais. Effectivement, la complexité aujourd'hui, c'est les commandes de dernière minute à cause de sites de vente en ligne que je ne citerai pas. Et on a cette habitude de vouloir obtenir sous deux jours son produit. Chez nous, ce n'est pas vraiment ça !