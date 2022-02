Dijon : le tribunal de commerce tend la main aux entreprises qui ont besoin d'aide

Comment vont les entreprises côte-d'oriennes après deux ans de crise sanitaire ? Le nombre de redressement judiciaire est en baisse dans le département entre 2020 et 2021, mais les aides de l'état peuvent masquer les réalités prévient le président du tribunal de commerce de Dijon, Jérôme Prince

France Bleu Bourgogne : 7 % de redressements judiciaires en moins en 2021 en Côte-d'Or par rapport à 2020. C'est grâce aux prêts garantis par l'Etat ?

Jérôme Prince : Il est sûr que le prêt garanti par l'Etat (PGE) a été une très bonne mesure puisque ça a amené de la fluidité dans le commerce, dans les affaires. Il aurait été difficile d'éviter les faillites et des dégradations des entreprises. Malgré tout, il n'y a pas que le PGE. J'insiste sur le fait que le PGE est un gros morceau, mais il y a aussi tous les reports de charges sociales, les plans de remboursement avec les impôts. Il faut aussi continuer à les rembourser. Et il y a aussi des frais structurels, des frais de loyer, des problèmes de bail. Donc, il n'y a pas que le PGE. Il y a un endettement global qui est très inquiétant. Par nature, une entreprise est endettée puisqu'il vaut mieux faire des prêts que d'utiliser les fonds propres. Donc, là on ajoute de l'endettement à l'endettement.

Il y a des entreprises côte-d'oriennes qui n'auront pas les reins assez solides pour pouvoir rembourser dans les temps?

Oui mais il faut s'inquiéter surtout de la structuration de l'entreprise. Est ce qu'elle gagne de l'argent? On a des sociétés qui perdaient de l'argent en 2018-2019, qui ont été aidées. Et ces entreprises, si elles ne changent pas leur fonctionnement vont droit dans le mur.

Au tribunal de commerce, vous avez les moyens d'aider ces entrepreneurs en difficulté ?

Oui et c'est un message très important. Alors c'est sûr que ce n'est pas toujours évident pour un chef d'entreprise d'aller au tribunal de commerce. Ce n'est pas très agréable. Ceci dit, on se rend compte aujourd'hui qu'on a énormément de liquidations. Au mois de janvier, on a 13 liquidations pour 2 redressements, ce qui est énorme. Et donc, on sent très bien que les chefs d'entreprise attendent trop longtemps et qu'on aurait pu sauver certaines entreprises en se mettant en redressement judiciaire.

Je suis en charge de la prévention, donc il suffit d'écrire un mail, de rentrer en contact avec le tribunal de commerce. Aujourd'hui, on va chercher les entreprises parce qu'on sait très bien qu'il va y avoir une problématique importante. Et c'est mieux quand elles viennent spontanément parce qu'on peut agir avant. Il y a des outils qui permettent d'aider les entreprises. Le tribunal n'est pas là uniquement pour sanctionner.