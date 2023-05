Dijon : les bars de la Place de la République pourront ouvrir jusqu'à 3h du matin

Une petite victoire pour les bars de la place de la République à Dijon. Le préfet vient de prendre un nouvel arrêté qui les autorise à ouvrir jusqu'à 3 heures du matin dès le 6 juin, soit une heure de plus que ce qui est autorisé actuellement.

Le préfet se réserve malgré tout le droit de revenir en arrière si les violences reprennent de plus belle sur la place. Ce sont des agressions à répétition qui ont entrainé la fin d'une dérogation préfectorale qui permettait aux bars de cette place de fermer à 5 heures du matin.

D'après les chiffres de la police, les interpellations pour ivresse ont baissé de 43 % et les interpellations pour rixe ont baissé de 30 % sur la place de la République depuis que la dérogation a pris fin et que les bars ferment donc avant 5 heures du matin

Depuis la fin de cette dérogation, les patrons et les salariés des différents établissements se mobilisent pour pouvoir à nouveau faire vivre leurs établissements toute la nuit. Le tribunal administratif a déjà r ejeté un recours déposé par les établissements . Pour contourner cette fermeture à 2 heures du matin, deux établissements de la place ont changé leur statut et sont devenus des boîtes de nuit, ce qui les autorise de fait à fermer plus tard.

La Ville de Dijon maintient une fermeture des épiceries de nuit à minuit autour de la place.