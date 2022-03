Dijon : les dons aux Restos du cœur restent toujours nombreux, malgré la guerre en Ukraine

Ce vendredi 4 mars au matin, une soixantaine de clients du supermarché ont donné des produits alimentaires et de soin aux six bénévoles présents.

Les donateurs sont toujours présents pour cette 37ème collecte nationale des Restos du Cœur. L’association organise cette opération dans la foulée du concert que vous pouvez écouter sur France Bleu et voir sur TF1. Elle se tient du vendredi 4 au dimanche 6 mars, dans toute la France. En Côte-d’Or, ils sont près de 1.000 bénévoles de l’association à attendre les dons, aux caisses des supermarchés. Les clients peuvent donner des aliments comme des pâtes, des biscuits, des boîtes de conserve ou encore des produits d’hygiène comme les gels douche ou encore les serviettes hygiéniques. Même si la collecte se déroule en même temps que des opérations de solidarité avec l’Ukraine, les dons restent nombreux à Dijon (Côte-d’Or).

Collecte comme d'habitude

Ce vendredi 4 mars, Chantal, Gérard, Mawa, Celenie, Jacques et Sylvie sont là depuis l’ouverture ce supermarché du quartier des Bourroches. Les six bénévoles attendent d’accueillir les donateurs, après les caisses. Derrière eux, une vingtaine de cartons quasiment tous remplis de légumes, de riz, de semoule ou encore de biscuits. Les membres de l’association répartissent au fur et à mesure les dons des clients.

Chantal est responsable au sein des Restos du Cœur en Côte-d’Or. Elle donne habituellement des cours de français ou encore des conseils juridiques aux personnes dans le besoin. Pour la responsable associative, il y a toujours autant de dons. « Depuis ce matin, une soixantaine de donateurs sont passés. Nous avons pour l’heure recueilli 300 à 400 kg de produits, un chiffre normal à cette heure-ci. Il faut savoir qu’en 2021, nous avons recueilli 1.800 kg de vivres sur ce magasin. C’est la moitié de ce que nous collectons dans les grandes surfaces, ce qui est encourageant », estime-t-elle.

Dans les conversations avec les bénévoles, la situation en Ukraine revient fréquemment. Les acheteurs se demandent s’ils peuvent aider la population, grâce aux dons faits à l’association. Chantal explique à une donatrice que les Restos du Cœur n’ont pas encore accueilli des réfugiés, mais qu’ils le feront si le cas se présente.

Une vingtaine de cartons sont dressés après les caisses du supermarché des Bourroches, pour recueillir les dons des clients. © Radio France - Toky Nirhy-Lanto

Un public prêt à donner pour plusieurs causes à la fois

Cette année, la collecte de l’association se déroule en même temps que les opérations de solidarité avec les Ukrainiens. Ce n’est pas un problème pour les donateurs. Ils se disent même prêts à donner à plusieurs associations, comme l’explique Adèle. Cette mère de famille de 36 ans vit à Dijon. « Ce n’est pas la première fois que je donne aux Restos. Quand j’étais plus jeune, j’étais bénévole pour l’association à Lille. Je donne pour les Restos, je suis prête à donner aussi pour l’Ukraine », explique l’inspectrice des douanes.

Même chose pour Patrick, 67 ans. Il a donné des conserves de haricots et de lentilles pour l’association. « Je donne systématiquement aux Restos. Je donne déjà à la Croix-Rouge. L’Ukraine, je suis en train d’y penser : je ne suis pas équipé pour recevoir, mais je verrai comment faire pour aider », assure ce retraité de Dijon.



L’année dernière, l’association avait recueilli dans le département près de 86.000 kg de produits alimentaires et de soin, dans les supermarchés participants. Au niveau national, 78.000 tonnes de produits avaient été collectés. Les Restos du Cœur espèrent cette année davantage de dons.