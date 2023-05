Dijon : "Les Eugène" arrivent pour désinfecter les poubelles contenant des bio déchets

"Les Eugène" vont bientôt débarquer dans les rues de la métropole dijonnaise. "Eugène", c'est en référence à Eugène Poubelle, l'inventeur des conteneurs à déchets. Entretien avec François-Xavier Désertot, PDG de la société "Le signe de l'environnement" qui développe ce nouveau concept spécialisé dans la désinfection de tous les types de contenants à déchets.

France Bleu Bourgogne : Le point de départ des Eugène, c'est la nouvelle loi qui va nous obliger à trier nos biodéchets à partir de janvier 2024. Vous, ça vous a donné une idée ?

François-Xavier Desertot : Ça nous a donné l'idée qu'il fallait nettoyer les poubelles parce que ce que l'on va mettre dans un conteneur biodéchets est un petit peu plus particulier. Ce sont les restes de légumes, de repas, de cuisine et tout ça va générer de la saleté dans nos poubelles. On va donc les nettoyer et les désinfecter, mais d'une manière un peu différente de ce qui se faisait avant. On a réfléchi pendant plus d'un an et demi à la conception d'un prototype qu'on déploie actuellement un peu partout dans le Grand Est.

C'est un vrai concept breveté ?

Oui un vrai concept breveté 100 % bourguignon, réalisé en coopération avec notre partenaire ACE , un automaticien du Centre Est.

Comment allez-vous intervenir dans nos rues ?

Je vais suivre le collecteur, car on ne peut laver les conteneurs qu'une fois qu'ils sont vides. Dès que le bac est vide, on intervient pour le mettre dans une machine installée dans un utilitaire léger qui se faufile partout. C'est une camionnette.

dans laquelle on trouve l'ensemble de la machinerie, des robots pour nettoyer l'intérieur, un Karcher pour nettoyer le bac et l'abri bacs. Quand l'intervention est terminée, l'objectif, c'est que tout soit propre et sente bon.

On parle beaucoup d'économie d'eau en ce moment. Vous allez en utiliser de l'eau, Ça va marcher comment ?

Oui, mais là où on utilisait 4.000 litres d'eau potable pour nettoyer une poubelle, le tout chargé sur un poids lourd. À un moment donné, on s'est dit que ce n'est plus possible. D'où l'avantage d'un utilitaire léger et un système de recyclage de l'eau pour faire en sorte qu'on utilise plus que 800 litres.

Vous dites que vous inventez un nouveau métier ?

Oui, il n'existe pas de formation pour le lavage de poubelle dans les centres comme par exemple celui du CFA de La Noue. C'est pour ça qu'on forme et qu'on accrédite chaque laveur avec un badge RFID. Ce badge permet de faire fonctionner la machine et de mettre en route l'application. Cela devient donc un vrai métier.

Vous recrutez en ce moment ?

Oui. La semaine dernière, on a recruté deux personnes que nous sommes en train de tester. Il y a déjà des équipes à Nancy, à Lyon. Et puis vendredi, on commence notre première opération de lavage sur les premiers abris bac dans le Grand Dijon.

Le Grand Dijon, qui est votre principal partenaire en Côte d'Or ?

La métropole est venue nous voir en tant que partenaire local. Il faut donc être très réactif. Et puis on a essaimé avec notamment notre plus gros client qui est le Grand Lyon. On nettoie à peu près 1.000 abris bacs toutes les semaines d'une manière efficace et ils sont contents que des Dijonnais puissent offrir ce genre de service. Notre ambition, c'est de grandir sur tout l'Est de la France et la région parisienne commence aussi à m'inspirer.

