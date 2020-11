Dijon : les fleuristes tous ouverts pour la Toussaint

Il y a en Côte-d'Or environ 80 fleuristes dont la moitié adhérent à la chambre syndicale et au club Interflora. La chambre syndicale qui -justement au plan national- s'est battue pour obtenir l'ouverture des boutiques jusqu'à ce dimanche soir. Isabelle Vial possède "Un jardin en Ville" à Dijon.

En ce dimanche 1er novembre nombreuses sont les familles qui vont une nouvelle fois sacrifier à la tradition et fleurir les tombes d'un proche disparu. Une journée importante pour elles mais aussi pour les fleuristes.

Environ 80 fleuristes en Côte-d'Or

Ces derniers ont obtenu -via leur chambre syndicale- le droit de rester ouvert malgré les mesures sanitaires et le reconfinement généralisé de la population. Il y a environ 80 fleuristes en Côte-d'Or dont la moitié est adhérente à la chambre syndicale et au club Interflora.

Gilles Sonnet, président de la chambre départementale © Radio France - Thomas Nougaillon

"La Chambre syndicale a bien travaillé"

Gilles Sonnet, président de la chambre départementale et par ailleurs artisan-fleuriste à Fontaine-lès-Dijon explique que ce n'était pas gagné d'avance. "Il faut souligner le rôle joué par la chambre syndicale au plan national car elle a bien travaillé pour obtenir cette dérogation qui nous a permis d'ouvrir vendredi, samedi et dimanche".

"Honorer les défunts"

Cette dérogation permet à chaque français de "pouvoir honorer les défunts dans les cimetières" et aux fleuristes de "pouvoir vendre des chrysanthèmes, des compositions florales et autres fleurs destinées à la commémoration des morts" glisse encore Gilles Sonnet.

Isabelle Vial, fleuriste rue Guillaume-Tell et Denise, une fidèle cliente du quartier © Radio France - Thomas Nougaillon

"Une véritable catastrophe"

Et malgré la Covid-19 la demande est au rendez-vous explique Isabelle Vial, fleuriste rue Guillaume-Tell et propriétaire de la boutique "Un jardin en ville" à Dijon. Heureusement dit-elle le gouvernement a accepté cette ouverture. "C'est merveilleux parce que s'il avait fallu qu'on ferme jeudi soir, brutalement comme lors du premier confinement, cela aurait été une véritable catastrophe".

Les clients nombreux en boutique

Et en ce dernier week-end d'ouverture, en ce week-end de Toussaint les clients du quartier sont nombreux à pousser la porte de la boutique des fleuristes confirme Isabelle Vial. "J'ai vendu beaucoup de fleurs coupées à bon nombre de clients qui viennent aussi chez moi par solidarité. Et ça c'est incroyable" dit-elle une pointe d'émotion dans la voix.

Isabelle Vial, fleuriste rue Guillaume-Tell © Radio France - Thomas Nougaillon

La Toussaint une très grosse journée

Certains fleuristes, surtout en zone rurale, réalise le week-end de la Toussaint un chiffre d'affaire équivalent à celui de la fête des mères. C'est pourquoi il était important qu'ils puissent rester ouverts.

L'activité se poursuit en drive

Dès ce lundi ils pourront continuer de travailler mais en organisant des "drives" ou en effectuant des livraisons. Isabelle Vial habituée, depuis l'ouverture de son affaire il y a un peu plus d'un an, à vendre ses fleurs et ses plantes en direct à ses clients, elle, fermera ses portes durant un mois minimum (la durée prévue de ce deuxième confinement), au mois de novembre son chiffre d'affaire sera donc de zéro euro.