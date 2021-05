Dijon : les intermittents du spectacle s'invitent à la direction régionale de Pôle Emploi

Une vingtaine des occupants du Grand Théâtre de Dijon ont changé de scène ce jeudi matin pour revendiquer. Depuis de longues semaines, ils se battent contre la réforme de l'assurance chômage qui pénalise fortement les intermittents du spectacle et les travailleurs saisonniers. C'est donc, en toute logique, dans les locaux de la direction régionale de Pôle emploi qu'ils se sont invités à Dijon Valmy où ils ont déployé une grande banderole "Quel avenir". Une occupation à l'appel du collectif national, "Occupons partout".

Un mail adressé à Elisabeth Borne

Une délégation a été reçue par le directeur régional pour l'envoi d'un courrier par mail à la Ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, Elisabeth Borne. Dans cette missive électronique, dont ils attendaient l'accusé de réception avant de quitter les lieux, les manifestants demandent le retrait "pur, simple et définitif de la réforme de l'assurance chômage et donc l'abrogation des décrets du 31 mars 2021". Ils exigent également la prolongation immédiate des droits au moins un an après la reprise totale de l'activité au niveau de mars 2020.

Le collectif "occupons partout" a investi depuis le 4 mars 103 lieux culturels à travers la France, dont le Grand Théatre de Dijon depuis le 15 mars.