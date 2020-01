Dijon : les professionnels de la petite enfance manifestent devant la préfecture

Dijon, France

Éducateurs, auxiliaires de puériculture : leurs publics sont différents mais aujourd'hui, leur combat et le même. Ils s'opposent à un projet de loi du gouvernement qui menace leurs professions en imposant des économies et donc en réduisant le nombre de professionnels par enfants. Ils étaient une cinquantaine réunis devant la préfecture de la Côte-d'Or à Dijon ce mardi matin et demandaient à être reçus par le préfet pour lui faire part de leurs inquiétudes.

Les manifestants devant la préfecture à Dijon © Radio France - Lou Bourdy

La réforme a pour but de développer 30 000 places d'accueil d'ici 2022. En 2019, les deux secrétaires d’État d’Agnès Buzyn, la ministre des Solidarités et de la Santé, Christelle Dubos et Adrien Taquet, ont mené des consultations et des concertations pour préparer ces réformes liées à la petite enfance. L’une concernant l’accueil des jeunes enfants de moins de trois ans, l’autre les missions de la PMI.

Christelle Dubos affirme qu'avec la proposition du gouvernement, on resterait sur un encadrant professionnel pour cinq enfants pour les moins de 18 mois et un pour huit pour les plus de 18 mois.