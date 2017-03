A Dijon, les retraités rappellent avec fermeté les pouvoirs publics à l’ordre

Après avoir distribué des tracts au salon des séniors, les syndicats de retraités sont reçus ce jeudi en préfecture à Dijon et appellent à un rassemblement à 10h30 devant la préfecture.

Le devoir de mémoire est l’une des obligations des pouvoirs publics. C’est le cas lors des commémorations. On rend hommage à la patrie et à nos aïeuls qui en ont écrit l’histoire. Les syndicats de retraités rêveraient du même discours pour ceux qui sont encore là, mais dont les difficultés vont croissantes au fur et à mesure que diminuent leur pouvoir d’achat.

Les retraités en ont marre.

Les organisations syndicales et associations de retraités de Côte d’Or – CGT, CFTC, CFE-CGC, FGR-FP, FO, FSU , LSR et Solidaires « rappellent, avec fermeté, aux pouvoirs publics leurs motifs d’insatisfaction et leurs revendications »

Des revendications pour lesquelles, elles appellent les retraité(e)s à agir ce 30 mars 2017. Il s’agit d’un appel national, à Dijon, ce sera pour un rassemblement devant la préfecture de la Côte-d’Or à 10h et demie. Juste avant, les représentants locaux des syndicats seront reçus en préfecture pour rappeler les doléances des retraités à savoir l’augmentation et la revalorisation immédiate des pensions, leurs inquiétudes sur l’avenir de la Sécurité Sociale et de son financement, la désertification des Services Publics proches des lieux de vie , les déserts médicaux, les mesures fiscales de la dernière, la prise en compte de la perte d’autonomie, l'accès aux EHPAD.

manifestation à la CARSAT des Pyrénées-Orientales pour protester contre des retards de dossiers (illustration) © Maxppp - Clementz Michel

Selon les syndicats, « les retraité(e)s concerné(e)s, sont de plus en plus nombreux : près de 10 % vivent sous le seuil de pauvreté, principalement des femmes. De plus en plus de seniors font appel aux associations caritatives pour satisfaire des besoins fondamentaux. Cette situation a des conséquences néfastes sur leur santé et accélère la perte d’autonomie. »