Dijon : les salons de l'emploi servent-ils à quelque chose ?

Les couloirs du Salon de l'Emploi et de la Formation au Stade Gaston Gérard de Dijon

Le cadre donne envie de suer pour trouver un travail : le stade Gaston Gérard. Le DFCO et Pôle Emploi y ont organisé ce jeudi 30 mars un Salon de l'Emploi et de la Formation, jeudi. Plus de 60 stands dont la moitié occupés par des entreprises. 1.300 visiteurs sont venus CV sous le bras. Mais y ont-ils trouvé du travail ? Pas forcément.

Privilégier un premier contact humain

"Je suis persuadé que ces salons sont bien plus utiles que les annonces sur internet" lance Sabrina, 46 ans. C'est la première fois qu'elle se rend à un salon de l'emploi. Une manière pour elle de rencontrer des recruteurs directement et leur faire face plutôt que le contact formel et froid de la candidature par mail.

Un autre demandeur d'emploi est un peu moins enthousiaste. Khalil a 48 ans. C'est la troisième fois qu'il se rend à ce type de salon : "Si je suis encore là, c'est que je n'ai pas trouvé de contrat dans ces rendez-vous." Lui aussi est persuadé que le contact humain est plus efficace que les mails ou les courriers. Mais quand il fait le bilan de tous les entretiens réalisés dans ces salons : "Mes relances n'ont jamais abouti. Je suis peut-être trop vieux ?"

"Les candidats, c'est du tout-venant"

Les entretiens s'enchaînent pour les recruteurs. La ville de Dijon a déjà reçu une centaine de candidatures en trois heures de salon pour divers emplois.

Moins de candidats du côté d'Iserba. Cette entreprise est chargée de la maintenance (plomberie, électricité, menuiserie…) pour les immeubles des bailleurs sociaux. Théo est chargé de recrutement pour Iserba, c'est un habitué des salons de l'emploi : "Cela nous permet de voir beaucoup de candidats qui ne connaissent pas forcément Iserba. Le dernier salon, on a recruté deux personnes ! 2 recrutements en une journée, c'est beaucoup. Après, les candidats, c'est du tout-venant." Comprenez que les candidats ne répondent pas toujours aux critères des offres d'emploi.

C'est le principal défaut de ces salons selon Myriam, chargée de recrutement pour GRDF : "Je préfère les candidatures sur internet. Cela met quelques filtres et fait le tri des candidats. Si deux ou trois profils nous intéressent sur ce type de salon, c'est déjà énorme."

Une réponse aux offres d'emploi non-pourvues

Le département de la Côte-d'Or compte 41.000 offres d'emploi non-pourvues selon le président du département, François Sauvadet.

Ces salons permettent à des secteurs en tension de rencontrer un maximum de candidats. Chahira Aityoucef est responsable d'équipe au Pôle Emploi de Quétigny : "Les entreprises recrutent et les offres ne trouvent pas preneur, comme dans la restauration, par exemple. Parfois, les demandeurs d'emploi envoient des candidatures mais n'ont jamais de réponse. Ici, ils ont un retour immédiat. On favorise le recrutement sans CV."