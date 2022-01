Dijon : Les vélos Lapierre bientôt sous pavillon américain ?

Le groupe néerlandais Accel, propriétaire de la marque de vélo côte-d'orienne, est visé par une OPA, une offre publique d'achat, lancée par le fonds d'investissement américain KKR. Une très bonne nouvelle en perspective si tout cela aboutit, commente Thierry Cornec, directeur général de Lapierre.

France Bleu Bourgogne : Le Groupe Lapierre a déjà été racheté en 96 par Accel, un groupe néerlandais. KKR, le fonds d'investissement américain qui s'intéresse à votre entreprise dijonnaise, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle ?

Thierry Cornec : C'est une très bonne nouvelle. Le groupe appartient au groupe Accel depuis 1996, avec un actionnariat ouvert. Et là, on pourrait s'orienter si l'opération va jusqu'à son terme, vers un actionnariat privé qui va nous permettre de bénéficier d'investissements plus soutenus et plus durables.

C'est un fonds d'investissements, donc des purs financiers, on imagine que s'ils s'intéressent au vélo, ce n'est pas pour rien, ça veut dire qu'il y a de l'avenir ?

Complètement. Il y a de l'avenir. La demande est très forte. Les infrastructures dans les villes, le développement du vélo électrique font qu'aujourd'hui, l'avenir du vélo au niveau mondial est clair.

Est-ce que vous savez si ça va changer des choses pour le site dijonnais ? Vous avez 125 salariés actuellement, il va y avoir plus d'embauches, il va y avoir des licenciements. Comment ça va se passer ?

Les informations que nous avons, c'est qu'ils confirment notre stratégie. Ils confirment nos ambitions. Et donc, on va pouvoir dérouler notre stratégie d'une manière probablement plus accélérée encore une fois, si l'opération va jusqu'à son terme.

En attendant la tendance économique, elle se confirme chez nous, spécifiquement chez Lapierre ?

Oui, la tendance se confirme tous les jours sur tous les segments, que ce soit du vélo de route, du VTT, mais aussi et surtout du vélo urbain. Le déplacement urbain explose complètement. Notre produit phare, ce sont les vélos urbains parce que ça représente un potentiel de consommateurs important. Mais les VTT, les vélos de route, chacun de ces trois segments sont quand même très forts et bien équilibrés.

Avec des délais pour obtenir son vélo en ce moment ? Qu'est ce qui explique ces délais ?

Il faut 100 pièces pour monter un vélo, 100 pièces différentes, 100 composants différents, et il faut tous ces composants pour que le vélo puisse rouler. Et les tensions que nous connaissons actuellement sur les chaînes d'approvisionnement rendent l'approvisionnement de ces composants difficiles et nous avons donc du mal à rentrer en production la totalité de nos vélos. Et dans ce cas là, effectivement, le délai peut être de 3 mois à 6 mois. ON est toujours confrontés à la crise sanitaire, elle continue de faire des conséquences partout dans le monde, et notamment dans les ports, et notamment sur le transport mondial. Et donc, on continue à subir cette situation.

En dehors de ce rachat qui pourrait être confirmé dans le courant de l'année, quelles sont vos perspectives, vous, sur le site Lapierre à Dijon ?

La sortie d'un nouveau vélo, par exemple, dans quelques jours, d'un nouveau VTT. Il a déjà été présenté, mais la sortie officielle est en train de s'organiser pour dans quelques jours ou dans quelques semaines maintenant. ON va aussi retrouver des nouveaux modèles sur tous nos segments, on va avoir aussi notre équipe ou l'équipe avec laquelle on est partenaire dans l'équipe Groupama, sur les Grands Tours et notamment le Tour de France au mois de juillet avec Thibaut Pinot.

Et en termes d'effectifs ? Vous recrutez en ce moment ?

On recrute, on a du mal à trouver. On recrute sur différents postes, un responsable de marque pour une autre marque parce que sur le site de Dijon, on distribue aussi d'autres marques du groupe Accel pour la France, l'Espagne et l'Italie. Et on recrute ce style de postes. Par exemple, dans des départements comme le marketing. On recrute aussi en production pour venir compléter l'équipe de production et faire face à cette forte demande.