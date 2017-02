Dijon : manifestation à la Toison d'Or contre la dégradation des conditions de travail

Samedi après-midi, une quinzaine de membres de Solidaires 21 sont venus manifester pour dénoncer les conditions de travail dans certaines enseignes. Ils sont allés devant New Look, Primark ou encore Hema avec leurs drapeaux et leurs mégaphones.

Les manifestants avaient plusieurs cibles ce samedi après-midi. Ils étaient une quinzaine de membres de Solidaires 21 à coller et distribuer des tracts sur la devanture de New Look, pour soutenir un de leurs collègues parisiens, dont le licenciement a été refusé par l'inspection du travail. Ensuite ils sont allés devant chez Primark, où des jeunes disent avoir été mis de côté après leur période d'essai. Et puis ils sont partis chez Hema et finalement à chaque fois l'objectif était le même : dénoncer la dégradation des conditions de travail.

Des vendeurs maltraités ?

Pour Elie Lambert, de Solidaires 21 : "les salariés sont sous pression. On en a plusieurs qui sont venus nous voir en catimini. Mais ils viennent anonymement. Le seul qui a bien voulu témoigner, c'est un qui a été licencié, et qui ne travaille donc plus dans l'enseigne."

Pourtant la manifestation n'a pas semblé faire plaisir aux vendeurs des différentes enseignes. Soupirs et yeux au ciel pour certains d'entre eux. Chez Primark, ce sont les délégués du personnel CFDT qui ont accueilli les manifestants devant le magasin, aux côtés d'un des responsables. Et la manifestation a tourné au règlement de comptes entre syndicats. "Mais pourquoi vous avez annulé votre grève, crie dans un mégaphone le porte-parole de Solidaires 21. C'est ça la défense des salariés à la CFDT ? "

C'est vrai qu'une grève avait été annoncée chez Primark pour ce samedi. Solidaires 21 estime que c'est parce qu'il y a trop de pression de la part de la direction. Mais d'après les délégués du personnel CFDT : "le mot d'ordre est parti du magasin de Marseille. On a eu l'information très tard, c'était trop court pour se mobiliser. Et puis nos conditions de travail dans le magasin de Dijon n'ont rien à voir avec celles de Marseille. On ne peut pas comparer." Ils disent d'ailleurs ne pas avoir été alertés par les anciens salariés qui expliquent aujourd'hui ne pas avoir été prolongés après leur période d'essai. "C'est pas l'enfer ici, c'est vrai qu'on peut améliorer certaines choses, on le fait petit à petit, on est élus depuis pas très longtemps, mais c'est loin d'être une catastrophe", témoigne Gaylord Juvignot, délégué du personnel chez Primark.

Les manifestants se sont retrouvés devant chez Primark © Radio France - Anne Pinczon du Sel

Sensibiliser les consommateurs

En tout cas, cette manifestation à grand renfort de drapeaux et de messages dans les mégaphones a eu le mérite de faire réfléchir les consommateurs. Une cliente passe en soupirant : "c'est de pire en pire de toute manière, on exploite les salariés. Je ne fais que passer, je regarde mais je n'achète pas."

Céline et Anaïs, deux amies qui déambulent dans le centre commercial avec des sacs de chez Primark au bras viennent se renseigner auprès des manifestants : "c'est vrai que c'est malheureux, on n'est pas insensibles, mais on est étudiantes et chômeuses, alors les petits prix sur les fringues et les accessoires, forcément ça nous attire. Mais on sait bien que les conditions de travail se dégradent partout. C'est bien que des gens se battent contre ça."