Dijon Métropole renouvelle son partenariat avec l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse

Comment économiser et mieux gérer l'eau dans la métropole dijonnaise ? Depuis 2017, Dijon Métropole entretient un partenariat avec l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. Le plan vise notamment à préserver la ressource en eau et les milieux aquatiques. Ce vendredi 13 janvier, la convention a été renouvelée pour la période 2022-2024. Dijon métropole prévoit d'investir 28,4 millions d'euros et l'agence de l'eau 7,4 millions d'euros dans différentes actions : restauration de la qualité des eaux brutes du captage de Couternon, renouvellement des canalisations d'adduction et de distribution pour limiter les fuites, ou encore installation d'aménagements pour récupérer l'eau de pluie.

François Rebsamen se félicite du partenariat entre Dijon métropole et l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Mais comment économiser l'eau lorsque le nombre d'habitants ne fait qu'augmenter dans la métropole ? "Gagner des habitants ne signifie pas avoir besoin d'augmenter la production d'eau", répond François Rebsamen, maire de Dijon et président de Dijon métropole. Preuve en est, la métropole a économisé 5,2 millions de m³ d'eau en 15 ans. En effet, en 2005, la métropole produisait 25 millions de m³ d'eau pour 275.000 habitants. En 2021, 19,8 m³ d'eau ont été produits pour 300.000 habitants.