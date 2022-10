Dijon : mobilisation du personnel de la clinique Valmy

Les salariés de la clinique Valmy , à Dijon l'assurent : "c'est la première fois que nous faisons grève." Infirmières, aides soignantes, femmes de ménage ont quitté leur poste durant une heure ce mardi 18 octobre pour se rassembler à 13h30 devant l'établissement. Les grévistes réclament une augmentation de salaires à hauteur de l'inflation et affirment ne pas avoir été augmentés depuis dix ans.

ⓘ Publicité

Dans un tract adressé aux patients, le personnel détaille : "Vois-tu notre collègue est infirmière à la clinique Valmy depuis cinq ans et son taux horaire est à 11,83 euros. Après trois années d'études, elle a un salaire de 1600 euros net par mois. Et pourtant elle n'est pas au SMIC (11,07 euros) comme cette autre collègue. Sais-tu qu'elle a 17 ans d'ancienneté dans la clinique? Elle est aide soignante, c'est une année complète de formation, elle travaille un week-end sur deux, et quand elle est près de toi c'est pour 12 heures en continu."

"Et que te dire de cette collègue qui femme de ménage avec 32 ans d'ancienneté, est elle aussi au SMIC. Elle pourrait travailler les yeux fermés dans le service, connait chacun des collègues par leurs prénoms, a vu des internes devenir docteurs et sais tu comment elle est remerciée de cette fidélité ? Deux jours de congés de plus par an. Crois-tu réellement que c'est cela qui va payer les études de ses enfants ?"

Selon les grévistes, des négociations salariales sont bien engagées avec la direction de la clinique, mais elles ne sont pas à la hauteur des attentes des employés.