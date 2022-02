Dijon : nouvelle mobilisation des personnels du secteur social et médico-social

Depuis de longues semaines, les salariés du secteur social et médico social de Côte-d'Or se mobilisent pour obtenir une hausse des salaires, une meilleure reconnaissance et plus de moyens humains. Un nouveau rassemblement se tenait ce 1er février à Dijon.

Environ 300 personnes ont répondu ce mardi 1er février à l'appel de Sud Santé Sociaux 21 et de l'intersyndicale Acodege Sud CGT. Le rassemblement avait lieu devant l'Hôtel de ville de Dijon, place de la Libération avant que le cortège prenne la direction de la place Darcy pour rejoindre la préfecture de la Côte-d'Or, où selon nos informations aucune délégation ne devait être reçue par le Préfet.

A gauche Véronique Gros et à droite Frédéric Maurice © Radio France - Thomas Nougaillon

Les revendications restent les mêmes depuis de longues semaines. Tous dénoncent des salaires trop bas, des sous effectifs récurrents et les conditions de travail difficiles.

Un mouvement national dans le sillage de celui du 7 décembre dernier

En décembre dernier, 550 personnes venues de toute la grande région avaient participé à une première manifestation, là aussi suite à un mot d'ordre national. En ce 1er février dans toute la France les syndicats mobilisent leurs troupes alors que s'ouvrira le 18 février prochain la Conférence des Métiers Sociaux et médicaux sociaux demandée par Jean Castex et Emmanuel Macron. Il s'agira de voir comment on pourrait revaloriser ces métiers. Selon Véronique Gros de la CGT à l'ACODEGE, il y a urgence car "plus personne ne veut travailler dans ce secteur, les salaires sont trop bas, on a un grand nombre de démissions, nous sommes de fait les 'oubliés du Ségur de la Santé'".

Des pancartes brandies lors de la manifestation à Dijon © Radio France - Thomas Nougaillon

"Les oubliés du Ségur" c'est justement l'un des autres slogans que l'on avait pu lire sur leurs pancartes début décembre.

Selon Frédéric Maurice, autre syndicaliste et salarié de la Mutualité Française Bourguignonne ce mardi après-midi à Dijon cette manifestation avait pour but de dénoncer "des salaires trop bas mais également des problèmes de fidélisation et de recrutement de personnels ce qui entraîne de fait une dégradation des conditions de travail pour ceux qui restent en place dans les établissements".

Frédéric Maurice, pointe également "des revalorisations à la carte" avec la mission Laforcade, un accord qui prévoit la transposition de la loi Ségur au médico-social, qui a élargi le nombre de personnels qui bénéficient de la revalorisation de 183 euros pour certains personnels (aide médico-psychologique 'AMP', aides soignantes, infirmiers) mais pas pour tous (éducateurs spécialisés, moniteurs-éducateurs...).

Le cortège avant son départ de la place de la Libération à Dijon © Radio France - Thomas Nougaillon

Une perte de pouvoir d'achat de 30% pour les salariés du secteur

Les personnels médicaux-sociaux estiment avoir perdu 30% de pouvoir d'achat en 30 ans. Ilsdemandent par ailleurs une revalorisation du point d'indice gelé depuis le milieu des années 90 "si l'on excepte une revalorisation de 0,6% en 2017 qui n'a même pas suffit à couvrir l'inflation, on a rien eu depuis 30 ans" peste encore ce syndicaliste dijonnais.

Le personnel médico-social en Côte-d'Or travaille dans des structures telles que l'ACODEGE (800 salariés), la Mutualité Française Bourguignonne (1 500 salariés), les PEP 21, l'ADEFO ou encore la Société Dijonnaise de l'Assistance par le Travail (SDAT) mais aussi les secteurs de la protection de l'enfance, de l'exclusion ou du handicap au bénéfice de "tout ceux qu'on ne veut pas voir" explique fataliste Véronique Gros de la CGT à l'ACODEGE, bien décidée malgré tout à faire entendre la voix des salariés du secteur.