Dijon : on commence à reconstruire le centre Dauphine

"On vous donne rendez-vous fin 2024 pour déguster un verre de Bourgogne sur le toit en terrasse du futur restaurant !" Voila la promesse des promoteurs, constructeurs et élus engagés dans la rénovation du Centre Dauphine en plein coeur de Dijon.

Ce vendredi 23 juin, sous un ciel bleu éclatant et un soleil qui chauffe le béton nu, il faut faire encore un peu preuve d'imagination pour se représenter le futur Centre Dauphine. Cette galerie commerciale ouverte au début des années 1970 à laissé bon nombre de souvenirs chez des générations de Dijonnais et de Côte-d'Oriens. On y trouvait de tout, même une boîte de nuit. Cinquante ans plus tard, l'ensemble devenu vieillot a été vidé, et va renaître sous une nouvelle forme.

L'ossature des bâtiments, point de départ de la reconstruction. © Radio France - Olivier Estran

De nouveaux commerces encore secrets

Depuis l'automne 2021, le site est entouré de palissades. Marc Fortunato gérant de Fortuna Holding et le groupe immobilier Demathieu Bard investissent près de 40 millions d'euros pour tout refaire. Le Centre Dauphine a été en grande partie démoli. Après les marteaux piqueurs, place aux bétonneuses. Le promoteur attaque le chantier de reconstruction. Une grue de 40 mètres de haut est déjà en place et sera chargée d'installer la nouvelle charpente métallique.

Il y aura 4.200m² de commerces sur deux niveaux, occupés par une quinzaine de boutiques, des restaurants et des lieux de culture, commercialisés à la location par Dauphine Invest. "Je ne peux encore vous dire quelles sont les enseignes qui seront là" glisse Marc Fortunato. "Tout cela est encore en négociations, et c'est secret." Une chose est certaine, il y aura ce fameux restaurant de 500 mètres carrés avec "rooftop", comprenez un toit en terrasse "qui offrira une large vue sur les toits de la ville de Dijon."

La grue chargée d'installer la nouvelle charpente © Radio France - Olivier Estran

250 salariés d'Urgo en plein centre-ville

Il faut donc patienter pour en savoir plus, en revanche, le groupe Urgo confirme qu'il va installer 250 salariés de sa branche "Healthcare" dans une partie des 5.000 mètres carrés de bureaux répartis sur les 4 étages du futur bâtiment. "On va répartir nos salariés par ilots, ce sera spacieux et lumineux. Les personnes concernées sont déjà informées et impatientes de venir" assure Briac Le Lous, président "Healthcare du groupe Urgo. "Et il s'agit bien de 250 personnes qui seront physiquement présentes tous les jours, pas en télé-travail."

Une vue du chantier en cours © Radio France - Olivier Estran

La société Modulopi intègrera également le nouveau « Dauphine Dijon » pour y installer son siège régional. "Cette société dijonnaise est leader de la digitalisation de l’infrastructure ferroviaire. Les autres surfaces de bureaux seront détenues par des investisseurs privés" précise le promoteur.

Le parking souterrain réouvert fin 2023

L'arrivée de ces bureaux et nouveaux salariés en centre ville fait le bonheur de Damien De Matos, le patron du restaurant "le Dauphine" coincé derriere les palissades du chantier. "Evidemment, pour l'instant on subit les travaux, mais on accueille aussi des ouvriers le midi. Et puis Urgo nous a déjà contacté pour nous informer de leur future installation, et nous demander de réfléchir à des menus. Ce sera une bonne chose d'avoir cette clientèle."

Le bémol, c'est le parking souterrain qui tarde a rouvrir. "Il devrait être prêt pour fin 2023" promet le maire François Rebsamen. Apparemment, le chantier en cours ralentit sa réfection. "Il serait temps que l'on retrouve ce parking" s'impatiente Isabelle, patronne du magasin de prêt-à-porter "Antonelle." "Nos clients n'ont plus d'endroits pour se garer à proximité, pas de lignes de bus non plus. On perd de la clientèle, et tout le monde ne vient pas en centre-ville à vélo !"

A côté du chantier, un espace expo retrace l'histoire de l'ancien centre Dauphine © Radio France - Olivier Estran

Et un aperçu de ce que cela va devenir - Demathieu Bard Immobilier