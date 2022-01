Dijon : ouverture d'une boutique spécialisée dans les donuts, après un essai réussi en "dark kitchen"

Dans la nouvelle éco, ce matin on vous propose de découvrir une nouvelle boutique destinée aux gourmands à Dijon : Kanom et ses donuts, ouvre rue Monge ce samedi 29 janvier. Une nouvelle offre sucrée testée en "dark kitchen", comprenez sans local fixe, par son gérant Mike Sanavay.

Une nouvelle boutique destinée aux gourmands ouvre ce samedi 29 janvier 2022 à Dijon. C'est au 76 rue Monge queKanom, va désormais accueillir ses clients. "En thaïlandais, ça veut dire dessert ou sucrerie" explique Mike Sanavay, son gérant. Pourtant rien à voir avec de la cuisine asiatique, ici on va trouver des donuts! Une offre sucrée, que le patron, également à la tête d'un restaurant thaï quartier gare, a pu tester depuis six mois "grâce à une dark kitchen, une offre proposée uniquement pour les livraisons" explique le responsable.

La boutique Kanom à Dijon va proposer toutes sortes de donuts

Un créneau à prendre sur le "sucré"

Pour Mike Sanavay, l'absence d'offre sucrée après 18 heures dans la cité des Ducs pour celles et ceux qui commandent via les plateformes, lui a donné l'idée de se lancer. "On a d'abord testé les gaufres et puis comme ça marchait bien, on a trouvé un public, d'où cette envie de trouver un local pour vendre nos desserts en boutique."

Des donuts fabriqués par un boulanger de la région

"Les donuts seront fabriqués chaque matin par un boulanger de la région" assure Mike Sanavay, même si le gérant préfère rester discret sur ce professionnel, "je n'ai pas envie d'être recopié tout de suite", poursuit-il dans un sourire. Coût de cet investissement : 35.000 euros pour ouvrir le local, situé sur l'artère menant à la future Cité internationale de la gastronomie et du vin à Dijon, "un atout et une opportunité formidables" pour le patron de Kanom. qui espère dès samedi attirer les gourmands et se faire une place (durable) dans le paysage dijonnais des desserts.

Derrière Kanom, on retrouve Mike Sanavay, patron d'un restaurant thaï à Dijon, il a lancé cette nouvelle offre grâce à un essai virtuel réussi en dark kitchen Stéphanie Perenon Copier

La nouvelle éco avec Mike Sanavay le patron de la boutique Kanom à Dijon, à écouter ce vendredi 28 janvier 2022 à 7H16 et 17H03 sur les ondes de France Bleu Bourgogne.