Dijon : quelles perspectives pour la Cité de la Gastronomie et du Vin ?

"La Cité de la Gastronomie ? Non je n'y ai encore jamais mis les pieds" Cabas à la main, Marie-Thérèse fait ses courses aux halles de Dijon. Elle apprécie les produits locaux, mais comme d'autres habitué(e)s des lieux, elle confesse n'avoir pas encore eu la curiosité de visiter ce nouveau site ouvert il y'a 8 mois. "J'ai pourtant eu une invitation pour l'ouverture, mais je n'ai pas osé y aller, et puis c'est un peu en dehors du centre-ville. Alors quoi ? y aller et parcourir les allées sans rien acheter ?" s'interroge-t-elle.

C'est tout le défi de la Cité pour cette année 2023 : séduire les habitants. Dans les faits le démarrage est prometteur. "On compte 520.000 visiteurs sur les 8 premiers mois d'exploitation" souligne William Krief , le président du Village Gastronomique. "Si ce rythme se maintient sur un an , on sera le site le plus visité de Bourgogne-Franche-Comté. Il nous arrive d'avoir des pointes de 10.000 à 15.000 visiteurs par weekend."

Et pourtant, en semaine, les allées de la Cité de la Gastronomie et du Vin sont souvent bien calmes. Hors fréquentation touristique on ne se bouscule pas. "On doit se poser la question. Vendre des, planches de formages ou de charcuterie ne suffit pas à attirer du monde" avertit Matthieu Honnorat, l'ex-directeur du Village Gastronomique qui a choisi de partir en décembre dernier. "Le lieu est magnifique, mais il faut des animations pour le rendre populaire. Il faut en faire un Disney Land de la gastronomie, avec des démonstrations et des évènements."

En semaine, on ne se bouscule pas - Olivier Estran

L'ex-directeur assure qu'il part vers d'autres horizons sans fâcheries, mais il n'est pas le seul a avoir quitté le navire. La moitié des 70 employés du Village Gastronomique présents lors de l'inauguration ont également rendu leur tablier. "C'est un turn-over qui n'a rien d'anormal" assure William Krief. "Nous sommes dans une situation où les demandes sont nombreuses dans le monde de la restauration et de la gastronomie. Il y a donc beaucoup de mouvements, et dans notre domaine, on peut avoir du mal à recruter." Les 9 boutiques restent ouvertes, et tout fonctionne normalement.

Frederic Boudard affiche lui un grand sourire. Cet Auxerrois vient de reprendre la poissonnerie "L'Ecaille" avec enthousiasme et détermination. "C'est vrai que pour l'instant je vois pas mal de gens de l'Yonne ou du Jura, les dijonnais sont trop timides. Ils ont le sentiment que nous sommes un beau musée. Non , il y a ici des boutiques avec des gens qui savent travailler et qui veulent vendre !"

Frederic Boudard, le nouveau poissonnier aux côtés de William Krief © Radio France - Olivier Estran

Un weekend jeux vidéos avec des consoles à gagner

"Il est vrai que nous devons encore séduire les Dijonnais et leur donner les raisons de revenir. On s'engage donc à avoir des animations tous les weekends. Vendredi, samedi et dimanche (le 13, 14 et 15 janvier) nous aurons une animation avec une vingtaine de bornes d'arcades et une dizaine de flippers en libre accès disséminées dans toute la Cité. On va également organiser un concours de déguisement avec une PS5 et une Switch à gagner."

"On a, à tort, l'image d'un lieu qui est cher" reconnait William Krief, "mais il n'en est rien. On peut ici déguster un expresso préparé par un Meilleur Ouvrier de France pour 1,60 euros, comme ailleurs en ville. Quand au cinéma, il a revu ses tarifs à la baisse. Le ticket est passé de 15 à 9,90 euros. Il faut que les dijonnais viennent et se fassent leur propre opinion."