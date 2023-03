Dijon : qui veut acheter un bout de HLM ?

Près de 500 radiateurs, des dizaines de baignoires et même des tableaux électrique, un tas d'objets sont en vente au pied de l'immeuble Boutaric dans le quartier des Grésilles à Dijon. Une sorte de brocante géante organisée par le bailleur Grand Dijon Habitat, avant la destruction de l'immeuble en fin d'année.

Des bonnes affaires

"Voyez les baignoires, montre Jean-Pierre Di Stefano des Valoristes Bourguignon en charge de la vente. Une baignoire neuve aujourd'hui, c'est une plus d'une centaine d'euros. Celles-ci, d'occasion, sont vendues à 20 euros." Un grand conteneur regroupe tous les objets à vendre. A l'intérieur des lavabos, des portes, et un grand nombre de radiateurs en fonte vendus 50 euros. "On n'en fabrique plus, explique Rémi Crevisy, chargé d'opération pour Grand Dijon Habitat. C'était trop cher d'en construire. Pourtant, c'est le mieux en termes de chauffage."

Les premiers clients, Cédric et Jérôme, viennent acheter des tableaux électriques : "On peut en tirer 80 euros pièce alors qu'ici, ils sont vendus une dizaine d'euros."

Une partie des objets à vendre au pied de l'immeuble Boutaric dans le quartier des Grésilles à Dijon © Radio France - Etienne Cholez

Recycler plutôt que jeter

"Ce serait bête que les matériaux partent directement à la décharge sans donner une chance à la seconde main", répète Rémi Crevisy. Même le béton présent dans l'immeuble sera réutilisé : "Il servira de sous-couche pour la voirie."

Cette démolition est l'une des dernières à Dijon. Mais une telle brocante serait à refaire selon l'élu dijonnais et président de Grand Dijon Habitat, Hamid El Hassouni : "C'est un laboratoire à ciel ouvert. On fera le bilan. Et on retentera l'expérience dès que possible." La vente se déroule sur deux week-ends. Le samedi 11 mars 2023 de 9h à 12h puis de 13h30 à 17h. Puis uniquement l'après-midi du vendredi 17 mars. Ainsi que toute la journée du lendemain, le samedi 18 mars.