Dijon : recruteurs et demandeurs d'emploi se rencontrent lors d'une séance de sport

Alors que le nombre d'offres d'emploi a augmenté de 46 % en un an en Côte-d'Or et que certains postes ne trouvent pas preneur, Pôle Emploi a décidé d'organiser des rencontres sportives entre candidats et recruteurs pour apprendre à se connaître autrement que lors d'un entretien d'embauche.

Du stade vers l'emploi : c'est le nom d'un job dating pas banal organisé ce mardi par Pôle Emploi à Dijon pour faire se rencontrer des recruteurs et des demandeurs d'emploi. Le directeur de Pôle Emploi en Côte-d'Or, Djellali Chaou, est venu nous parler de cette initiative.

Quel est l'intérêt de faire transpirer ensemble des recruteurs et des demandeurs d'emploi

C'est une action qui a été menée dans les Hauts de France en 2019. On laisse de côté le CV, tout le monde va venir en baskets et en vêtements de sport pour faire quelques activités sportives le matin sans savoir qui est qui durant toute la matinée. Et puis ensuite dans l'après-midi on va lever l'anonymat pour que les gens se rencontrent.

Ça va permettre d'être vraiment sur le savoir-être des candidats. Comment les candidats se comportent en collectif? Comment ils gèrent le stress ? Le but n'est pas de juger une performance sportive, c'est de voir comment le matching se fait sans savoir qui est qui.

On est obligés maintenant de chercher ces nouvelles recettes pour rapprocher employeurs et demandeurs d'emploi ?

Ça ne veut pas dire qu'on abandonne totalement le CV, l'entretien formel mais par contre, là, on est un petit peu dans l'innovation. Beaucoup d'entreprises recherchent des candidats avec un savoir-être. C'est quelque chose de très important. Au delà du niveau de qualification, au delà de l'expertise, c'est de savoir comment les candidats se comportent avec les autres au sein de l'entreprise. Et ce sera un petit peu sur cette thématique là que les choses seront seront développées.