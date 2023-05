Dijon retrouve ses touristes et veut en séduire davantage

Il y'a de plus en plus de touristes à Dijon ! La capitale des Ducs retrouve son niveau de fréquentation d'avant la crise Covid, et démarre 2023 sur les chapeaux de roue.

Pour les quatre premiers mois de l'année, l'office de Tourisme compte prés de 62 mille 500 visiteurs, soit 25% de plus que l'an dernier à la même période. (En 2022, 257.104 visiteurs ont été accueillis dans les trois points d'accueils ouverts au public, 68% de touristes français et 32% venant de l'étranger.)

Pour conserver cette bonne dynamique , la ville vient d'investir 100.000 euros pour une campagne d'affichage dans les gares de Paris, Lyon et Strasbourg . Une campagne axée sur le patrimoine, la gastronomie et le bien-être. Elle sera également relayée aussi sur les réseaux sociaux en Suisse, Italie, Belgique Royaume-Uni et en Allemagne.

Yoga en plein air et visite du Palais de Justice

Les visiteurs qui passent par Dijon séjournent un peu moins de 48 heures dans cette jolie ville. Pour les retenir davantage, l'office de Tourisme propose pour cette belle saison de nouvelles visites et de nouvelles animations.

En ce qui concerne le patrimoine, l'office de Tourisme nous emmène cette année à la découverte de Talant, sur les hauteurs de Dijon, célèbre pour sa forteresse, surnommée "célèbre résidence des Ducs de Bourgogne" "De Eudes III à Henri IV, cette visite guidée détaille es moments qui ont fait de Talant une place forte essentielle et prospère dans le grand Duché de Bourgogne."

On va aussi pouvoir pousser la porte du Palais de Justice récemment restauré, dans le centre de Dijon. Ses salles magnifiques ont accueilli le prestigieux Parlement de Bourgogne fondé par Louis XI.

Dans la catégorie "Bien être", l'office de Tourisme proposera a partir du mois de juin des séances de yoga en plein air au parc de la Colombière (20 euros par personne, session de 1h, 1 fois par mois de juin à septembre.)

Cette saison , on va aussi pouvoir louer des vélos électriques au départ de la gare de Dijon. un moyen sympa pour partir à la découverte du vignoble qui borde la métropole.

Le programme complet de cette nouvelle saison se trouve sur le site de l'Office de Tourisme de Dijon.