Dijon, Shop in Dijon lance un système de livraison éthique

Le système que veut développer Shop in Dijon se nomme "livraison express". Le principe est simple, la fédération des commerçants entend faire l'interface entre les commerçants et les clients en cette période délicate de pandémie.

La fédération des commerçants et artisans de centre-ville Shop in Dijon propose une version dijonnaise et éthique d'une célèbre plateforme internationale ! Ce système baptisé "livraison express" est censé vous permettre d'acheter à distance une paire de chaussures, un parfum, un livre ou des objets de déco repéré chez un commerçant du centre-ville.

A vélo, à pied ou en voiture électrique

Si vous n'avez pas le temps de vous rendre en magasin mais, qu'à cela ne tienne moyennant quelques clics sur le site internet de "Shop in Dijon", vous serez livré le plus rapidement possible : _"à vélo, à gyropode, à pied ou en voiture électrique" _par l'un des quatre livreurs de Shop in Dijon. Matthieu Honnorat, directeur de la fédération des commerçants au sujet de ce nouveau système.

Faire le lien entre les clients et les commerçants

"On voulait montrer que nous avions les moyens de livrer les personnes qui n'habitent pas forcément en centre-ville. Et qu'un commerce qui ne peut pas ouvrir à cause de la pandémie peut tout de même continuer à commercer. Nous nous faisons le lien entre le commerçant et ces clients" explique Matthieu Honnorat.

Matthieu Honnorat © Radio France - Thomas Nougaillon

Pas de problème on arrive !

Il donne un exemple concret. "Par exemple le commerçant appelle Shop in Dijon et dit 'j'ai six bières à livrer rue de Talant', on lui répond 'pas de problème on arrive'. Le but c'est que les clients continuent de consommer au centre-ville, que les commerçants puissent s'en sortir et surtout éviter que notre clientèle aille sur les plateformes internationales de commandes en ligne. Il ne faut plus qu'ils aillent sur Amazon".

Les coursiers d'A2ROO mobilisés eux aussi

Outre ses 4 salariés Shop in Dijon explique que ces "livraisons express" feront aussi appel au système éthique des coursiers à vélo de A2ROO. Toute livraison sera facturée 5 euros qui se rajouteront au prix de la commande. Les clients pourront payer leurs courses directement au livreur qui aura sur lui un terminal de paiement pour cartes bleues.

Dans le dossier du jour de France Bleu Bourgogne ce mercredi 14 avril 2021 à 6H30 et 8H40 nous évoquerons une autre opération baptisée "paniers des halles", lancée par Shop in Dijon au premier confinement, elle est toujours d'actualité. Tout ceci fait partie d'une stratégie globale pour aider nos commerçants à faire face aux défis de la digitalisation de plus en plus importante de notre économie.