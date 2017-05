Dijon : un 1er mai très politique et en ordre dispersé

Pour la traditionnelle journée internationale des travailleurs, un petit millier de personnes a défilé dans les rues de Dijon ce 1er mai. La CFDT organisait une manifestation à part. Election présidentielle oblige, le cortège a pris un accent très politique.

Le 1er mai, c’est la traditionnelle journée internationale des travailleurs. A Dijon, un petit millier de personnes a défilé dans les rues du centre-ville, de la place Wilson jusqu’à la préfecture, en passant par la place de la République. Cent cinquante manifestants anarchistes s’étaient réunis en tête de cortège derrière une banderole "contre le fascisme et le capital".

Les anarchistes et libertaires ont devancé le reste du cortège © Radio France - Stéphanie Perenon

La CFDT a fait bande à part, avec un rendez-vous donné à ses sympathisants, en fin de matinée dans le jardin Darcy à Dijon, un appel auquel une quarantaine de personnes à répondu.

Un double enjeu pour les salariés

Pour Sandrine Mourey, la secrétaire départementale de la CGT en Côte d'or, l'enjeu de ce 1er mai est double : "Pas une voix ne doit aller au Front National" mais les salariés doivent aussi faire entendre leurs voix.

Sandrine Mourey, au micro de la CGT © Radio France - Stéphanie Perenon

« L’enjeu pour la CGT, c’est de rassembler l’ensemble des salariés mais aussi l’ensemble des citoyens pour faire barrage au Front National au deuxième tour. Il ne doit pas y avoir une seule voix pour ce parti et pour sa candidate qui prône la xénophobie et le racisme et qui est aussi contre le monde du travail. Mais dans ce deuxième tour, les salariés doivent aussi se mobiliser pour porter leurs revendications en termes de progrès social, de hausse de salaires et d’amélioration des conditions de travail mais aussi de défense de la démocratie. »

Sandrine Mourey, secrétaire départementale de la CGT en Côte-d'Or Partager le son sur : Copier

Le cortège du 1er mai à Dijon © Radio France - Stéphanie Perenon

Un défilé dijonnais sans débordement et sans unité

La CFDT avait donné rendez-vous à ses militants au jardin Darcy. Le syndicat a appelé à voter Macron dès le lendemain du 1er tour et pour ses sympathisants, c'est la seule façon de barrer la route à la catastrophe annoncée avec le FN.