A Dijon, mobilisation en légère baisse, contre les ordonnances de la Loi Travail

Acte deux de la mobilisation contre les ordonnances de la loi Travail ce jeudi 21 septembre. Une journée d'action nationale à l'appel de la CGT, FSU et Solidaires. A Dijon, le rassemblement prévu à 11H30 place Darcy a rassemblé un peu moins d'un millier de personnes.

Un défilé plus clairsemé mais avec des manifestants toujours aussi remontés contre les ordonnances de la loi Travail. Ils étaient 650 selon la police, 860 pour les syndicats. Parmi eux, Jean, ancien agent de maîtrise et militant CGT aujourd'hui à la retraite, n'a manqué aucune manifestation.

Les pancartes de la semaine passée ont été ressorties pour cette nouvelle mobilisation contre la Loi Travail © Radio France - Stéphanie Perenon

"Je suis là pour dénoncer et m'opposer aux ordonnances qui vont mettre en place une loi travail qui, au lieu de protéger les salariés va les affaiblir. Je ne peux pas l'accepter car j'ai bénéficié de la protection du code du travail tout au ma vie active et aujourd'hui on le remet en cause, c'est pour ça que je suis présent!"

Les manifestants avaient rendez-vous place Darcy ce jeudi 21 septembre pour un défilé jusqu'à la préfecture © Radio France - Stéphanie Perenon

Pour Laurence, qui vient du milieu hospitalier public, "ce n'est pas une ordonnance plus qu'une une autre, c'est une manière de faire : c'est comme Manuel Valls avec le 49.3 et puis la prochaine fois ce sera notre sécu et après ce sera le service public! C'est très inquiétant pour l'avenir de nos enfants."

L'UNSA-Ferroviaire rejoint le mouvement

Un cortège où malgré l'absence de consignes nationales, certains militants de Force Ouvrière étaient à nouveau présents, tout comme ceux du syndicat UNSA-Ferroviaire. Derrière une large banderole, Jean-Luc Saffroy, son secrétaire région en Bourgogne-Franche-Comté, défile avec quelques uns de ses collègues. "Nous n'étions pas là le 12 septembre, mais cette fois, on a pris le parti de dire qu'on ne peut pas laisser passer trop de temps, il faut peser maintenant sur les négociations, s'il y en a, au niveau des décrets. D'autant que derrière il y a d'autres sujets sociaux qui arrivent avec la réforme assurance chômage et les retraites."

Jean-Luc Saffroy, responsable régional de l'UNSA-Ferroviaire en Bourgogne-Franche-Comté, présent ce jeudi dans le défilé © Radio France - Stéphanie Perenon

Les ordonnances doivent être présentées ce vendredi en conseil des ministres.