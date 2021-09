Dijon : un préavis de grève déposé par les syndicats de Divia pour le samedi 18 septembre

C'est un bras de fer qui prend une nouvelle tournure entre les syndicats et la direction de Divia à Dijon à la veille des journées du patrimoine pour lesquelles le public est invité à privilégier les transports en commun.

Les syndicats CGT, Unsa, FO et CFDT de Divia dénoncent dans un communiqué commun le manque de dialogue avec la direction et dépose un préavis de grève pour ce samedi 18 septembre à Dijon. Le conflit porte notamment sur les conditions et horaires de travail.