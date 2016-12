Dijon : un vrai repas de restaurateur livré directement chez soi, c’est possible !

Allo Café Gourmand est un service proposé depuis le 26 décembre par le restaurant du même nom, situé place de la libération, à Dijon. Le principe est de commander par téléphone un menu ou des plats séparés sur la carte du Café Gourmand, et l’ensemble est livré directement au travail ou au domicile.

« Tout est possible, moyennant quelques aménagements » Guillaume Bortolussi, le patron du Café Gourmand explique qu’il est compliqué de présenter exactement le même plat en livraison et sur la table du restaurant « Pour un burger, par exemple, on ne va pas proposer plusieurs cuissons. La chaleur maintenue pendant le transport cuira légèrement la viande qui sera à point ».

Mais hormis ce point de détail, ce service unique à Dijon propose une grande variété de plats, en formule ou non. Guillaume Bortolussi procède sans intermédiaires : « pour les premiers jours, je vais livrer moi-même les commandes. Cela me permettra de jauger le niveau de satisfaction de la clientèle ».

Le public visé ? Les travailleurs qui ne peuvent pas quitter leur lieu de travail et qui voudraient profiter d’un repas équilibré. Mais pas uniquement. Allo Café Gourmand vise également les hôtels ne disposant pas de service de restauration et bien-sûr, les particuliers.

La livraison coûte 5€, et devient gratuite à partir de 40€ de commande. A ce prix, Allo Café Gourmand risque de trouver son audience auprès des clients désireux de changer des immanquables pizzas, burgers ou sushis.