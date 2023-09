Dijon : une boulangerie propose une remise de 5% aux clients qui viennent avec leur propre emballage

Que diriez-vous d'une baguette sans déchet ? C'est ce que propose la boulangerie "L'atelier du boulanger" située rue Victor à Dijon, ainsi que les quatre autres boulangeries du même nom situées à Dijon, Daix et Chenôve. Depuis un an, il est possible d'économiser 5% sur son panier grâce à un geste tout simple : venir à la boulangerie avec son sac et refuser l'emballage autour de sa baguette. "C'est vraiment une très bonne idée, confie Jennifer, l'une des vendeuses. On peut passer beaucoup de temps à ramasser les déchets sur notre terrasse, alors si on peut les limiter… en plus, les clients font des économies." En effet, grâce à la remise, le prix de la baguette passe de 1,25 euros à 1,19 euros.

ⓘ Publicité

Depuis 2022, la boulangerie "L'atelier du Boulanger" à Dijon propose une remise de 5% pour tout achat à emporter sans emballage © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Une initiative encore méconnue

Si l'initiative séduit le personnel, elle semble encore méconnue auprès des clients. Lila et sa bande de copines viennent trois fois par semaine prendre leur casse-croûte du midi à la boulangerie. Les jeunes filles, scolarisées au lycée Notre Dame, n'avaient jamais fait attention à l'affiche collée sur la vitrine, indiquant la remise. "J'avoue, je n'avais jamais lu cette affiche et c'est bête parce qu'on peut faire une petite économie rien qu'en venant avec un sac. On saura pour la prochaine fois !" Comme elle, la plupart des clients viennent sans sac. D'après les vendeuses, seules quatre ou cinq personnes profitent de la remise chaque jour.