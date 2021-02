Dijon : une nouvelle manifestation à l'appel des syndicats pour l'emploi et la défense des services publics

Ce jeudi 4 février est marqué à Dijon comme un peu partout en France par un nouvel appel à manifester pour l'emploi et les services publics à l'appel d'une intersyndicale. Dans la capitale des ducs, le rassemblement est fixé à 14 h sur la place de la Libération.

Pour les syndicats, la Covid-19 a bon dos !

Dans un communiqué commun, les syndicats expliquent que pas une journée ne se passe sans une nouvelle annonce de plan de suppressions d’emplois, de fermetures d’entreprises ou restructurations et réductions de services. Pour l'intersyndicale, le plan de relance affiché par le gouvernement n’est en rien un plan de rupture avec les politiques de casse de l’emploi, de pression sur les salaires et sur les conditions de travail et d’affaiblissement de la protection sociale. "Il plonge une grande partie de la population et notamment la jeunesse dans la précarité et la pauvreté." estiment les syndicats qui restent opposés à la réforme "régressive" de l’assurance chômage.

L'intersyndicale considère que les réformes successives menées par les gouvernements, facilitent les licenciements et les suppressions de postes dans le privé comme dans le public.

Un autre rassemblement était également prévu en fin de matinée à Beaune, ainsi qu'une distribution de tracts à Montbard.