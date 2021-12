Côte-d'Or : y a t-il eu une pénurie de jouets dans les magasins ?

A quelques jours de Noël seulement, les boutiques dressent le bilan de leurs stocks de jouets et articles les plus demandés sous le sapin. La pénurie annoncée cet automne n'a pas vraiment eu lieu, même s'il y a des grandes disparités entre les magasins.

Les magasins de jouets et de jeux en Côte-d'Or craignaient de devoir faire face à des pénuries à l'approche des fêtes de fin d'année. A cause du manque de matières premières et de la hausse du coût de transport. Finalement la crise a été moins dure que prévue même s'il y a de grosses différences selon la boutique où vous allez faire vos courses.

Les containers coutaient parfois 10 fois plus cher

Les plus petits magasins sont les plus touchés. Annick, la gérante de Sam et les Lutins, une boutique dans le centre-ville de Dijon, déplore le fait que certains de ses produits ne soient même jamais arrivés en rayon : "certains fournisseurs ne nous ont pas livré, soit par manque de main d'oeuvre, soit parce que les containers étaient trop chers. Certains nous ont dit que c'était 10 fois plus cher." Résultat, malgré des commandes passées dès le mois de septembre, les Legos ne sont jamais arrivés, certains jouets en bois, poupées ou déguisements non plus. Annick a même dû augmenter de 20 % le prix de certains jouets pour faire face à ces hausses. Alors les clients se sont rabattus sur d'autres cadeaux ou sont allés chercher ailleurs.

Sam et les lutins, dans le centre-ville de Dijon © Radio France - Anne Pinczon du Sel

Parce que dans les grandes chaînes de magasin, les ruptures de stock sont assez limitées. Les fournisseurs ont en effet préféré livrer en priorité les grosses enseignes qui ont su anticiper la forte demande, notamment pour ce qui est du matériel multimédia. C'est le cas de la Fnac dont le directeur, Philippe Boedec se félicite du succès de cette année : "l'année dernière a été difficile, alors on a su s'adapter. On a rentré pas mal de produits en amont, quasiment dès septembre, pour les avoir à Noël."

Et si chez King Jouet à Quetigny, on se retrouve parfois devant des étagères vides, pas de quoi inquiéter le directeur-adjoint Arnaud Chopin: "chaque année c'est pareil, on est à quelques jours de Noël, c'est normal." Il assure même que contrairement aux années précédentes, certains produits très demandés sont encore approvisionnés. De quoi rassurer les pères noëls retardataires…