Dijon : une première mondiale va révolutionner la vie des personnes amputées

À Dijon, c'est une première mondiale qui est un peu passée inaperçue ces dernières semaines et pourtant elle va permettre de radicalement changer la vie quotidienne des personnes amputées. Cette innovation, on la doit à l'entreprise Protéor , fondée en 1913. Elle fournit aujourd'hui un appareillage sur cinq en France.

Une belle expérience et une première mondiale pour Proteor

Depuis 110 ans l’entreprise Proteor a développé toute sortes de dispositifs pour les personnes amputées. Cela va de la jambe de bois à la dernière prothèse Synsys, une première mondiale qui a demandé dix ans de recherche et qui a été accompagnée par des financements de l’armée.

Cette prothèse Synsys, c’est quoi ? C’est une prothèse bionique qui permet aux personnes amputées d’une jambe de retrouver une vie normale et ce, grâce à l’alliance de la mécanique et de l’électronique. On appelle cela la mécatronique

En quoi est-ce révolutionnaire ?

Cette prothèse est révolutionnaire parce qu'à la différence avec les autres existantes sur le marché, elle permet dix degrés supplémentaires d’inclinaison de la cheville. Elle atteint pour la première fois 42 degrés au lieu des 32 habituels.

Ça semble technique mais jusqu’à aujourd’hui aucune entreprise n’était parvenue à ce résultat. Et il faut savoir que la cheville est particulièrement importante puisque c’est elle qui gère le poids et l’équilibre du corps.

Cette nouvelle prothèse Synsys présente d'autres innovations

Si cette inclinaison change tout, ce n’est pas la seule innovation proposée par Synsys.

Au niveau du genou, un microprocesseur gère des capteurs mais aussi un gyroscope. Cela permet à la prothèse de se situer dans l’espace de façon instantanée et de répondre à la demande du mouvement.

Au final, cet ensemble de technologie permet de marcher normalement.

Une femme peut désormais porter des talons et des chaussures comme tout le monde, mais aussi de porter des robes, de se remettre au sport

L'exemple d'Ophélie

Grâce à cette prothèse Synsys, Ophélie peut désormais pratiquer la boxe française.

Elle a aussi attendu 28 ans pour porter des talons et des robes. Ça semble futile, mais pour elle, c’est une découverte . Ça a changé le regard des autres déjà, mais surtout le sien. A 28 ans elle dit avoir enfin découvert sa féminité.

Elle dit même aujourd’hui être "fière d’être amputée", et ne pas regretter que les tentatives de greffe aient échoué.

Au final son parcours au travers de divers appareillages jusqu’à la prothèse Synsys est ce qui lui a permit de se construire.

Sa prothèse fait aujourd'hui partie d’elle-même.

Seule ombre au tableau, ce dispositif est vendu près de 86.000 euros. L’objectif de Proteor est qu’il soit pris en charge par l’assurance maladie.

Mais lorsque l’on voit Ophélie radieuse et heureuse, on peut être fier que cette innovation mondiale ait été pensée et fabriquée en Côte-d'Or