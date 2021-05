Dijon : une société de livraison de boissons recrute pour faire face à la réouverture des terrasses

Avant de nous servir des bières, des sodas ou des cafés en terrasses à partir de mercredi prochain les cafés et restaurants de Côte-d'Or refont le plein de marchandises ! Depuis quelques jours les sociétés spécialisées dans la livraison de boissons comme "La Bourgogne" -entreprise dijonnaise basée en zone Cap Nord- sont sur le pont pour livrer les 30 à 35% d'établissements qui vont rouvrir le 19 mai.

Plus de 25 tonnes de marchandises livrées quotidiennement

En attendant la réouverture complète fin juin certains cafés et restaurants qui n'ont pas de terrasses eux resteront fermés, comme tout ceux qui jugent les restrictions encore trop importantes. Parallèlement à ces livraisons, qui représentent plus de 25 tonnes de marchandises par jour en ce moment, "La Bourgogne" assure aussi la maintenance de certains équipements chez ses clients. C'est ce qu'explique Philippe Grobaud, le directeur.

En attendant de récupérer 100% de l'activité livraison, il faut assurer l'entretien des machines à café et des machines à bières chez les clients explique Philippe Grobaud Copier

Livraisons et entretien du matériel chez les clients

"Depuis plusieurs jours nous recontactons nos clients pour faire l'entretien de l'ensemble de leurs installations en terme de tirage pression et de machines à café. Durant six mois ce matériel n'a pas été utilisé il faut donc nettoyer, vérifier les machines à cafés, s'assurer qu'il n'y ait pas de fuites. Concernant les machines à bières c'est aussi très important car la bière est un produit vivant, les conduites doivent être propres et il ne doit pas y avoir de bactéries pour servir un produit de qualité aux consommateurs".

L'entreprise est basée au 7 rue de Mayence en zone Cap Nord à Dijon à deux pas du magasin Ikéa - Google Maps

2 chauffeurs-livreurs poids lourd recherchés

Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, pour "La Bourgogne" qui compte en temps habituels 450 clients entre Dijon, Beaune et le Morvan, la reprise d'activité s'accompagne d'embauches ! La société est à la recherche de deux chauffeurs-livreurs poids lourd en CDI à 35 heures avec un salaire sur 13 mois, des primes de caisse et des paniers-repas. Vous pouvez contacter la société "Brasserie La Bourgogne - Soredis" et demander Philippe Grobaud, le directeur annonce qu'il recevra les candidats.

Philippe Grobaud, invité de la Nouvelle éco, évoque la reprise de l'activité pour sa société Copier

Philippe Grobaud est l'invité de la Nouvelle éco de France Bleu Bourgogne ce vendredi 14 mai 2021, interview à écouter à la radio (98.3 ou 103.7) ou à réécouter en cliquant sur le lien ci dessus.