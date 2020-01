Dijon : une soirée de soutien aux grévistes contre la réforme des retraites

Après plus d'un mois de grève contre la réforme des retraites, une soirée de soutien est organisée ce vendredi à Dijon pour soutenir financièrement les grévistes. Au programme, échanges, infos et concerts.

Dijon, France

L'espace auto géré des tanneries à Dijon accueille ce vendredi 10 janvier une soirée en soutien aux grévistes opposés à la réforme des retraites. Plus d'un mois de grève pèse forcément lourdement sur les finances. Cette soirée est donc destinée à récolter des fonds pour les aider. Elle est organisée par un collectif de syndiqué(e)s SUD, CGT, CNT, de non syndiqués(e)s, de Gilets Jaunes, Maloka, et Black Market.

Le programme

19h : Apéro, témoignages échanges, tables de presse, infos et chansons.

20h : Repas fraternel (chacun peut emmener du sucré à partager).

21h : Concerts

Fredo et l’Alchorale (chansons )

Dame Nerve (new wave, post punk)

Kamienski (punk-rock)

Une petite restauration sera également proposée sur place