Dijon veut accueillir "l'ONU du Vin"

Dijon va-t-elle devenir une capitale mondiale du vin ? La cité des Ducs de Bourgogne veut accueillir l'Organisation Internationale de la Vigne et du Vin. Elle se trouve en concurrence avec Reims et Bordeaux.

A deux pas de la place Emile Zola, en plein centre ville de Dijon, vous avez peut-être déjà remarqué cette belle demeure bourgeoise du XVII° siècle: l'hôtel Esterno est une propriété de la ville, et on peut venir humer le parfum de ses roses dans son jardin public.

Si les dieux du vin, Bacchus en tête et surtout les experts en charge du dossier le décident, ce bel immeuble sera demain le siège de l'Organisation Internationale de la Vigne et du Vin. "L'OIV, c'est en quelque sorte l'ONU du vin" s'enthousiasme François Rebsamen le maire PS de Dijon. "C'est une organisation qui rassemble 48 pays. Ils sont actuellement bien trop à l'étroit dans des locaux parisiens. Nous avons ici un bâtiment de 2.000 mètres carrés à leur offrir, avec des caves parfaites pour leurs archives. Nous voulons faire de Dijon une place forte, une capitale mondiale du vin, et l'hôtel Esterno se trouve à deux pas de la future cité de la gastronomie."

L'hôtel Esterno est en plein centre-ville © Radio France - Olivier Estran

Dijon n'est pas seule sur les rangs: Bordeaux et Reims sont également candidates pour accueillir cette institution. Chaque ville a bouclé son dossier et compte bien décrocher la timbale. "Nous avons un financement solide, appuyé par la Région" clame François Rebsamen, qui préfère par prudence ne pas révéler de chiffres "car les autres concurrents n'ont pas dévoilé leur budget" précise-t'il.

Des experts venus du monde entier

La démarche des élus est appuyée par l'Université de Bourgogne, l'INRAE (qui travaille notamment sur le goût des denrées alimentaires), Le Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne et l'association des "Climats du Vignoble de Bourgogne"

Elus et personnalités soutiennent ce projet © Radio France - Olivier Estran

"Avoir à portée de main des experts de niveau mondial sera un plus" assure Gilles de Larouzière, le président des "Climats". "On pourra profiter des recherches menées sur l’évolution de la vigne et de la climatologie. et de leur côté, ils auront l'exemple de nos "climats" (terroirs NDLR) qui sont reconnus patrimoine mondial de l'Unesco."

La décision des experts de l'OIV sera rendue le 12 juillet au plus tard. Si Dijon est choisie, la ville entreprendra des travaux pour rénover l'hôtel Esterno et l'institution mondiale y établira ses quartiers en 2024.