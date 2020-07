Dior relocalise sa production de roses de Granville à La Haye-Pesnel

Dior va relocaliser la production de ses roses de Granville. Elles ne seront plus cultivées dans le Loiret, mais à La Haye-Pesnel. Six hectares ont été accordés au géant du luxe pour faire pousser 15 tonnes de fleurs par an. Une centaine de saisonniers seront recrutés chaque été.

Les roses de Granville seront bientôt cultivées par Dior à La Haye-Pesnel, et non plus dans le Loiret. Le géant du luxe a annoncé relocaliser la production de ses fleurs pour 2021 dans la commune, à une vingtaine de kilomètres de Granville où le couturier Christian Dior a grandi.

Six hectares ont été cédés par la Safer de Normandie, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural. Ces terres serviront à produire environ 15 tonnes de roses par an, utilisées ensuite pour fabriquer des parfums de la marque. Les premiers plants seront installés en novembre prochain.

"La maison Dior nous a annoncé une centaine de saisonniers pour participer à la récolte sur la période estivale", prévient le maire de La Haye-Pesnel. "C'est une manne d'emplois dont notre bassin a bien besoin, on est déjà en train de travailler sur des pistes pour assurer ce recrutement."

Alain Navarret est ravi par cette annonce. "Des structures vont être plantées pour attirer les insectes pollinisateurs. Le cahier des charges est très orienté vers _l'agriculture durable et biologique_, c'est quelque chose qui nous intéresse au plus haut point", explique l'élu.

Dior et La Haye-Pesnel : une histoire d'amour

"C'est plus une rencontre qu'un hasard", ajoute le maire. La commune a été choisie pour la qualité de ses sols et son climat, mais elle a aussi une longue histoire avec ce nom.

"Il y a eu un amour d'abord impossible entre deux grandes familles, la famille Lanos installée à La Haye-Pesnel et la famille Dior basée à Granville. De cette histoire, on a gardé la rue et le stade Lanos Dior", raconte Alain Navarret.

La commune a aussi baptisé il y a quelques années son école Catherine Dior, du nom de la soeur du grand couturier devenue résistante. "A la fin de sa vie, elle s'est adonnée à la culture des roses en Provence. La boucle est bouclée et l'histoire est belle et colorée", conclut-il.