Diors : les salariés d'Alvance Aluminium Wheels appelés à la grève le 7 juin

La situation de l'entreprise Alvance Aluminium Wheels à Diors, dernier fabricant français de jantes en aluminium, est toujours préoccupante. Pour les syndicats de la fonderie, sous-traitant notamment de Renault-Nissan et du groupe PSA, le site "ne doit pas sombrer". Aprés une action devant les concessions Renault et Peugeot de Châteauroux, l'intersyndicale UNSA, CFDT, CFE-CGC et CGT, appelle les salariés à la grève le lundi 7 juin. Pour les syndicats, "l'état, pourtant actionnaire chez Renault et PSA et "garant" de l'emploi, fait le minimum pour sauver son industrie...nous devons porter notre voix, montrer notre volonté de garder le site de Diors en activité, pérénniser les emplois ; la région en a besoin, les salariés aussi".

L'inquiétude grandit chez les salariés

Le mois dernier, les maires de Châteauroux et Diors s'étaient entretenus en visio-conférence avec le ministre de l'Economie. Bruno Le Maire avait assuré le soutien de l'Etat pour l'entreprise indrienne : une aide de deux millions d'euros "pour préserver les emplois pendant la recherche d’un repreneur, et qui doit ensuite permettre de garantir l’avenir du site" avait précisé le ministre chargé des relations avec le Parlement, Marc Fesneau, également candidat aux élections régionales en Centre-Val de Loire, qui s'est rendu sur le site de Diors le 25 avril dernier. Mais l'inquiétude grandit, d'autant que l'entreprise, qui emploie 287 salariés, est très loin d'avoir retrouvé un volume de production satisfaisant.

Un appel à la grève et un rassemblement le 7 juin à 14h place de la République à Châteauroux, sont prévus. Une mobilisation que les syndicats souhaite massive "pour ne pas disparaître".