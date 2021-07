Diors : Patronat et syndicats unis pour interpeller sur le sort d'Alvance Wheels

La démarche est peu commune : un courrier rédigé par le patronat et les syndicats unis pour défendre une même cause. En l'occurrence l'avenir de l'usine Alvance Wheels, fabriquant de jantes alu à Diors, près de Châteauroux. Si aucun repreneur ne se manifeste d'ici le 15 septembre, le site pourrait disparaître et avec lui ses 287 emplois. Des centaines d'emplois de sous-traitants sont aussi en jeu.

Un savoir-faire à préserver

"Cette fermeture serait l'anéantissement d'un outil industriel rare" est-il ainsi écrit dans ce courrier en forme d'appel à l'aide en direction de l'Etat et des décideurs automobiles : "il apparaît primordial d'obtenir des engagements fermes de la part de l'Etat (véritable plan d'investissement et de modernisation) et des constructeurs automobiles français". D'après les signataires de cette lettre, une délocalisation de la production vers le Maghreb engendrerait la production de 100.000 tonnes de CO2, cinq fois plus en cas de délocalisation vers l'Asie.

Interrogée sur cette démarche, la présidente de l'UIMM dans l'Indre (Union des Industries et des Métiers de la Métallurgie) Martine Moreau explique : "Les Indriens sont des gens qui ne s'expriment pas toujours ouvertement, ce sont des gens très discrets mais pour une fois, la discrétion, il faut qu'on passe outre et que l'on marque que l'on veut vraiment sauver notre territoire et ce savoir-faire. Nous avons fait ce courrier commun parce que nous parlons d'une même voix pour un territoire".