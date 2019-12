DIRECT : ce qu'il faut savoir des manifestations du 5 décembre à Toulouse et en Occitanie

Toulouse, France

Des élus et des personnalités de la région, notamment le président socialiste du conseil départemental de Haute-Garonne, participent à la manifestation toulousaine contre le projet de réforme des régimes de retraite.

14h40 : le cortège s'élance progressivement dans les rues de Toulouse.

A Toulouse, la manifestation contre la refonte des régimes de retraites part à 14h du quartier Saint Cyprien, pour ensuite parcourir plusieurs quartiers de la ville avant d'arriver au niveau du Monument aux morts, à François Verdier. Parmi les perturbations à prévoir sur le parcours du cortège : la navette Aéroport ainsi que les lignes 13, 15, 23, 39, 45, 63, 66 et 70 déviées, la navette Centre-ville et la ligne 31 suspendues et la mise en place de correspondances avec les lignes A et B du métro.

Entre 2.300 et 5.000 manifestations à Montauban et 2.400 à Auch

Dans la matinée, 2.300 personnes selon la préfecture et plus de 5.000 selon la CGT ont manifesté dans les rues de Montauban. Les autorités gersoises annoncent 2.400 participants dans les rues de Auch. D'autres manifestations sont prévues, ce mardi après-midi, dans les principales villes midi-pyrénéennes : à 14h à Saint Gaudens, Foix et Rodez. A Albi, la manif démarre à 14h30, place du Vigan et à la même heure, à Cahors et à Figeac.

La grève est assez suivie dans de nombreux services publics dont les transports où la SNCF doit communiquer, en fin d'après-midi, les nouvelles prévisions de trafic pour vendredi 6 décembre. La direction annonce 85,7% des conducteurs en grève et 73,3% des contrôleurs, sur l'ensemble du territoire. Dans l'éducation nationale, le syndicat SNES FSU relève 72% de grévistes dans le secondaire sur l'ensemble de l'académie de Toulouse. Le ministère parle au niveau national de 51.15% des enseignants en grève dans le primaire et 42.32% dans le second degré.